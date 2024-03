Sondaggi: balzo in avanti del Pd, brutte notizie per Lega e M5s

Il gradimento di Giorgia Meloni scende, un potenziale segnale di pericolo per la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni europee di giugno 2024. Secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Ixè, il governo Meloni perde 5 punti di fiducia nell'ultimo mese e scende per la prima volta sotto il 40%, poco sopra i livelli del Conte 2 due anni fa.

Secondo il report sul gradimento dei leader dell'istituto di ricerca, scendono la premier Giorgia Meloni (40%, -3% rispetto a febbraio) e il segretario della Lega Matteo Salvini (33%, -3%). Stabile è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (32%), mentre risulta in lieve crescita la segretaria del Pd Elly Schlein (26%, +2%). Tutti lontani, comunque, dal 55% di coloro che nel campione hanno espresso "molta" o "abbastanza" fiducia nell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Cosa dicono i sondaggi verso le europee

A tre mesi dal voto per le elezioni europee di giugno, secondo la rilevazione dell'Istituto Ixè solo un italiano su due è intenzionato a recarsi alle urne. Gli orientamenti di voto evidenziano una crescita del centrosinistra, in particolare del Pd (20,2%, +1,2%), e una leggera flessione del centrodestra, in particolare di FdI (27,8%, -0,3%) e Lega (8,2%, -0,6%). FI cresce invece di un punto decimale, mentre è in calo di oltre mezzo punto anche il M5s.