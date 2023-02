Dopo le regionali Fdi cresce ancora. Il Pd recupera sul M5S

Cresce ancora Fratelli d'Italia dopo la vittoria della destra alle regionali, ma anche il Pd tira un sospiro di sollievo: il gap con il M5S si riduce, e i democratici sembrano in crescita. Queste le tendenza secondo gli ultimi sondaggi politico-elettorali. L'istituto Ixè ha reso noto una nuova indagine sul consenso dei partiti, con il partito di Giorgia Meloni che sale 31,1%, e il PD che arriva a quota 16,9%. Prosegue il momento difficile del Terzo Polo, che scende sotto il 7%, attestandosi al 6,6%.

Per quanto riguarda la fiducia nei confronti dei leader politici la Meloni si conferma al primo posto, davanti a lei il solo Mario Draghi, inarrivabile con il suo 61%. Da segnalare Bonaccini al 30 davanti ad Elly Schlein al 22.

Secondo il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta Fratelli d'Italia si ferma appena sotto il 30, con un ottimo con il 29.6% (+0.5 dall'ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso) confermandosi il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,5% (+0.3). Il M5S con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all'8.1% (-0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l'Italia con Paragone al 2.1% (-0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%