I sondaggi sulle elezioni regionali nelle Marche, in Puglia e in Toscana

Gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali nelle Marche, in Puglia e in Toscana prima del silenzio elettorale dicono che la mancata alleanza tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe portare le tre regioni al centrodestra e far traballare il governo Conte. Repubblica oggi spiega che per il centrosinistra e il M5S si profila una sconfitta clamorosa, ovvero un 5 a 1 che potrebbe diventare un 4 a 2 in caso di vittoria nella regione rossa.

Secondo le medie elaborate da Youtrend sui sondaggi prodotti da Ipsos, Noto, Tecnè, Winpoll-Cise nelle Marche attualmente Francesco Acquaroli, senatore di Fratelli d'Italia e candidato del centrodestra è al 48,7% mentre Maurizio Mangialardi arranca al 36,5% mentre il candidato del MoVimento 5 Stelle Gian Mario Mercorelli è all'11,3%.

In Puglia la partita tra Emiliano, il governatore dem uscente e ricandidato, e Raffaele Fitto, che ha con sé il centrodestra compatto, è un testa a testa. Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, ha calcolato che Fitto è al 41% e Emiliano al 39%, e a togliere consensi sarebbero Scafarotto con l’1,9 e Laricchia con ben il 15,9. Dove quindi il fronte di governo – centrosinistra più grillini - poteva avere buone chance di vittoria, ecco invece la frammentazione e il “fuoco amico”. Nelle medie prevale Fitto al 41,2% mentre Emiliano è al 38,4%.

In Toscana per Eugenio Giani, il candidato del Pd, la sfida alla leghista Susanna Ceccardi sembrava facile da vincere. Eppure Pagnoncelli dà Giani al 42,6% e Ceccardi al 41,5 e la grillina Irene Galletti al 9%.Secondo le medie Giani è al 43,7% mentre Ceccardi è al 41,5%. E non solo: in Liguria, nonostante l’alleanza giallo-rossa, Ferruccio Sansa, perché Giovanni Toti, il ricandidato governatore del centrodestra è dato (dall’Ipsos) in vantaggio di 22 punti.