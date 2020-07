Sondaggi, Salvini ha perso "il tocco": la Lega non inverte la rotta

C’era un tempo in cui la Lega veleggiava ben oltre il 30% dei consensi. Era il 17 febbraio scorso e un sondaggio di Swg per il TgLa7 stimava il partito di Salvini (in crescita) al 32,4% dei consensi, con il Pd e M5s rispettivamente al 20,6 e 13%. Da allora l’appeal della Lega e del suo leader si sono come offuscati e settimana dopo settimana le percentuali di gradimento sono scese.

Sondaggi, Salvini ha smarrito il suo appeal?

Secondo l’ultima rilevazione di Swg, se si votasse oggi il Carroccio otterrebbe “solo” il 26,3% dei consensi. Le virgolette non sono casuali: la Lega raccoglie l’approvazione di un italiano su quattro e resta di gran lunga il primo partito, ma complice anche l’ascesa di Fratelli d’Italia i rapporti di forza all’interno del centrodestra sono nettamente cambiati.

Salvini può vantare ancora l’indiscussa leadership nell’area di centrodestra, ma Giorgia Meloni non è più relegata al ruolo di semplice comprimaria. Le esternazioni del leghista sul coronavirus (ieri ha detto che il saluto con il gomito è "la fine della specie umana") non sembrano averlo aiutato. Anzi. Così come, a conti fatti, non ha giovato la posizione sul Recovery Fund da lui definito "una fregatura grossa come una casa".

Sondaggi, Lega al 26,3%. Crescono Pd e M5s

E forse non è un caso che nell’ultima settimana ad avanzare sono soprattutto i partiti di maggioranza e Forza Italia. Se la Lega lascia sul terreno un altro 0,2%, il Pd guadagna mezzo punto e si attesta ora al 19.8. In crescita anche il M5s (+0,4, sale al 16%). Nel centrodestra anche Fdi, al 13,9%, appare in leggera flessione (-0,3), mentre Forza Italia sale al 6,2% (+0,2). A guadagnare è anche la lista Sinistra/Mdp che raccimola un dignitoso 3,8%. Seguono Azione di Carlo Calenda, in flessione dello 0,2 AL 3,1%, e Italia Viva stabile al 3%.