La seconda ondata affonda anche il consenso: pagelle dolorose per il governo

Sulla gestione dell'emergenza Covid in calo il consenso di Conte e dei governatori. La seconda ondata del coronavirus pesa sulla fiducia degli esponenti politici: gli italiani intervistati dall'istituto demoscopico Swg continuano tuttavia a assegnare la sufficienza al governatore leghista del Veneto Luca Zaia, sempre al primo posto ma che passa dal 6,7 per cento del 20 novembre al 6,4 di oggi 14 dicembre come riporta il consueto monitoraggio del lunedì di TgLa7. Sempre un governatore, il dem dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (dal 6 al 5,7). ancora davanti al premier Giuseppe Conte in discesca al 5,5 e davanti al ministro della Salute Roberto Speranza che ha ottenuto un 5.

Sul governo persa il malcontento: approvano le misure dell'ultimo Dpcm solo un terzo degli intervistati. Quanto ai consensi dei partiti politici si segnala il calo di Lega e Pd, la costante crescita di Fratelli d'Italia ormai a poco più di tre punti dal Partito Democratico. Stabile il Movimento 5 stelle fresco di Stati Generali.

Tra i partiti politici meglio Calenda, candidato sindaco di Roma, che Matteo Renzi: le fibrillazioni che il partito del senatore fiorentino stanno riservando all'esecutivo non sono bene accolte dall'elettorato.