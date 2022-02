Sondaggi: tonfo M5s, vola il Pd

Il Pd conquista lo scettro di primo partito con il 20.5% guadagnando un punto percentuale secco rispetto all'ultima rilevazione del 12 gennaio scorso. E' quanto emerge dal sondaggio di Noto sondaggi per "Porta a Porta". Dietro il Pd si posiziona Fratelli d'Italia, stabile al 20%, quindi la Lega, anch'essa stabile con il 18.0%. Scende rispetto alla precedente rilevazione del 12 gennaio il M5S con il 12.5% (-1.5%), così come Forza Italia oggi all' 8.0% (-0.5%) e Azione con +Europa al 3% (-1.0%). Cresce Italia Viva 3.0% (+ 0.5%).

Al 2% risultano stabili Coraggio Italia e Noi con l'Italia. I Verdi e Sinistra Italiana crescono all'1.5% (+0.5%). Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi -Ci.) raggiungerebbe il 50%, il centrosinistra (Pd-M5s-Leu-Si-Verdi) il 37% e gli altri di centrosinistra (Azione ,Italia Viva e +Europa) il 6.0%, mentre altri non coalizzati raggiungono il 7%.