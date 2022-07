Elezioni 25 settembre, ultimi sondaggi: per chi votano gli italiani

Il Governo, dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, è in carica solo per gli affari correnti e gli occhi dei partiti sono tutti sul calendario. Il 25 settembre gli italiani tornano alle urne e si stanno definendo i nuovi equilibri. Alleanze, liste, candidati: tutto da decidere e poco tempo per farlo. "Intercettare" le idee degli elettori diventa centrale e fioccano i sondaggi. Vediamo cosa succederebbe se si andasse a votare oggi.

Secondo un sondaggio Tecné sulle intenzioni di voto, oggi Fdi e Pd sarebbero i più quotati. Voterebbe il partito di Giorgia Meloni il 23,5% degli intervistati, quello di Letta il 23,1. Terzo partito, ma staccato al 14,6% la Lega. Dietro tutti gli altri: Forza Italia 10,6%; M5S 9,45; Azione/ + europa 4,9%; Verdi/sSi 4,1%. Marginali Iv 2,8%; Italexit 2,5% e altri 4,5%. C'è da dire però che solo il 55% degli intervistati ha espresso una preferenza; il 45% è tra astensionismo e incertezza.

(Sondaggio realizzato il 21 luglio sulle reti Mediaset - zona bianca e Tgcom24 - su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia con margine di errore: +/- 3,5%)

Risultati che non si discostano dal sondaggio You trend per Sky Tg24. Anche in questo caso il centrodestra parte avanti e i partiti di punta sono Fdi e Pd anche se con uno scarto maggiore rispetto al sondaggio Tecné. Resta alta, molto, la percentuale di chi oggi non voterebbe o si dice ancora indeciso.