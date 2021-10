Sondaggio Demopolis/Today: FdI al 20,5%, Pd davanti a Lega

Se si votasse oggi per le elezioni politiche, Fratelli d’Italia con il 20,5% sarebbe primo partito, con un vantaggio inferiore al mezzo punto sul Partito democratico, che otterrebbe il 20,2%. La Lega avrebbe il 19,6%, il Movimento 5 Stelle il 15,8%; staccata al 6,5% Forza Italia. Al 3% Azione, al 2% LeU, sotto il 2% le altre forze minori. È la fotografia sul peso dei partiti, scattata per Today.it e le testate del gruppo editoriale Citynews dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis.

La fiducia nel Premier Mario Draghi resta alta al 58%. Il partito di Giorgia Meloni, beneficiando anche del ruolo di quasi unica opposizione, completa la lunga rincorsa su Salvini, iniziata alle Europee di 30 mesi addietro, superando di quasi un punto la Lega. Cresce il Pd, che conquista la seconda posizione. “Un elemento – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – colpisce particolarmente: per la prima volta negli ultimi decenni, i 3 partiti oggi più forti sono dentro una forbice inferiore ad un punto percentuale: segno di una partita politica sempre più aperta”.

Cosa ne pensa la gente del greenpass

Il sondaggio Demopolis per Today.it ha rilevato anche le opinioni sul greenpass. Dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo del documento per tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato: il 65% degli intervistati si dichiara favorevole alla scelta del Governo; contrario è il 24%. Significative appaiono le differenze d’opinione in base alla collocazione politica degli intervistati: favorevoli al certificato verde obbligatorio si dichiarano il 96% degli elettori del Pd, l’84% di chi vota Forza Italia e il 78% di chi sceglie il M5S. Più divisi gli elettori dei due principali partiti di centrodestra, intervistati dall’Istituto Demopolis: una valutazione positiva sul certificato verde viene espressa da poco più di 1 elettore su 2 della Lega e dal 37% di chi vota Fratelli d’Italia.

La proposta, emersa negli ultimi giorni, di fornire ogni 48 ore ai lavoratori non vaccinati tamponi gratuiti da parte dello Stato è condivisa da 3 italiani su 10, con una contrarietà che raggiunge il 63%. Il confronto avviene in uno scenario in cui oltre 46 milioni di italiani risultano già vaccinati con almeno una dose contro il Covid: si tratta del 78% della popolazione generale, di oltre l’85% dei cittadini che hanno compiuto i 18 anni.

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis dal 13 al 16 ottobre 2021, con metodologia cawi, su un campione stratificato di 8.860 cittadini maggiorenni residenti in Italia, lettori di Today.it e delle testate del gruppo editoriale Citynews. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it.