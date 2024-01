Meloni vola, male Salvini, galleggiano Pd e M5S. Ecco il sondaggio per le europee

Il centrodestra è sempre più meloniano, con Fratelli d'Italia che si conferma primo partito italiano e viaggia spedito verso il 30 per cento cannibalizzando gli alleati e in particolar modo Matteo Salvini, che vede allontanarsi l'agognata doppia cifra. È quanto emerge dall'ultima rilevazione pubblicata dell'istituto Ixè e datata 29 gennaio.

Se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Giorgia Meloni sarebbe scelto dal 29,6 per cento degli italiani, lasciando alla Lega un "magro" 8 per cento. Nella coalizione di governo resiste Forza Italia che si conferma al 6,5 per cento. Stabile anche Noi Moderati con il suo modestissimo 0,9 per cento.

I centristi rischiano di non raggiungerebbero il quorum

Decisamente più articolato il campo delle opposizioni, dove il Partito Democratico di Elly Schlein resta stabile al 19,1 per cento. Un risultato che al momento resta molto al di sotto delle aspettative e soprattutto non allontana la minaccia di un possibile "sorpasso" da parte del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il suo 16,8 per cento resta saldamente al terzo posto. Seguono Alleanza Verdi Sinistra al 4,4 per cento, Azione di Carlo Calenda al 3,6 per cento, +Europa al 2,5 per cento e Italia Viva al 2,2 per cento. Con queste percentuali i centristi che un tempo formavano il "Terzo Polo" non raggiungerebbero il quorum per eleggere europarlamentari. Si conferma alta l'astensione, che viaggia intorno al 43 per cento.

Cala la fiducia nel governo, ma le opposizioni non convincono

Il sondaggio di Ixè registra un leggero calo di fiducia verso il governo Meloni, solo il 12 per cento degli intervistati dichiara infatti di avere molta fiducia nell'esecutivo, il 30 per cento si dice ancora soddisfatto, il 31 ha poca fiducia e il 27 non ne ha per nulla. E se Atene piange, Sparta non ride: solo il 3 per cento ha molta fiducia nelle forze politiche dell'opposizione, il 16 per cento le promuove appena, il 51 per cento dichiara di aver poca fiducia in loro e il 29 per cento le boccia senza appello. Il dato palesa che anche chi non condivide nulla delle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni, non vede un'alternativa credibile dall'altra parte della barricata.

Draghi ancora il più apprezzato, bocciati i leader candidati alle europee

Nella classifica che segnala l'indice di gradimento dei leader, al primo posto si conferma Mario Draghi con il 53 per cento, seguono la premier Giorgia meloni con il 43 per cento, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con il 32 per cento, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein con il 24 per cento e il leader del Carroccio, Matteo Salvini con il 21 per cento. Netto il giudizio sulle possibili candidature dei leader dei partiti nelle liste per le elezioni europee: per il 61,2 per cento non dovrebbero scendere in campo, mentre il 33,4 per cento vedrebbe con favore un loro coinvolgimento nella sfida.

Per il 53 per cento la situazione del Paese è peggiorata

Deprimente il giudizio sullo stato di salute del Paese. Per il 53 per cento degli intervistati la situazione è peggiorata, mentre per il 35 per cento è rimasta più o meno la stessa; appena l'11 per cento dichiara di vedere dei miglioramenti. A pesare sul giudizio è principalmente l'aumento del costo della vita (57,3 per cento) seguito dal peggioramento della sanità (53,1 per cento), le guerre (49,8 per cento), l'aumento della criminalità (32,8 per cento), il cambiamento climatico (32,7 per cento), il rallentamento della crescita economica (24,5 per cento), l'immigrazione (18,2 per cento) e la discriminazione delle minoranze (10,2 per cento).