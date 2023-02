Fratelli d'Italia vola, Giorgia Meloni è senza avversari: il sondaggio che la incorona

Fratelli d'Italia saldamente in testa con M5s e Pd che seguono a debita distanza. È il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio di Tecnè per Rti che vede appunto il partito di Giorgia Meloni prevalere nettamente su tutti gli altri con il 31,1% delle preferenze (virtuali). La luna di miele con gli italiani è tutt'altro che agli sgoccioli. Anche perché le forze politiche di opposizione non brillano di certo. Guardando ai dati nel dettaglio, il M5s viene stimato al 17%, il Pd al 16,7%, mentre gli altri due partiti di maggioranza, Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9,2% e 7,8%. Segue il Terzo Polo al 7,4%, molto più distanziate le altre forze politiche. A dichiarare le proprie intenzioni di voto sono stati il 55,8% degli intervistati, la quota degli astenuti/incerti è dunque molto alta e si attesta al 44,2%.

Fdi 31,1%

M5s 17%

pd 16,7%

Lega 9,2%

Fi 7,8%

Azione/Iv 7,4%

Verdi/Si 3,1%

+Europa 2,4%

Italexit 1,7%

Altri 3,6%

La fiducia nel governo e nella premier

Dal sondaggio emerge anche che gli italiani si fidano più della premier che del suo governo anche se in entrambi i casi il gradimento è piuttosto alto.

Nel dettaglio gli intervistati che hanno detto di avere fiducia nella presidente del consiglio sono il 61% (in leggero calo dello 0,2%), coloro che hanno espresso un giudizio negativo sono invece il 34,4% (-0,4%), mentre la restante quota del campione non ha espresso il proprio parere. Alla domanda se si fidano dell'esecutivo il 54,6% degli intervistati ha risposto di sì (-0,5%), mentre per il 38,2% (-0,1%) la risposta è stata un secco no.