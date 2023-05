Ultimo sondaggio: i due partiti che crescono (a sorpresa)

Il sondaggio più "celebre", quello di SWG per il TGLa7 di Enrico Mentana, illustra chi voterebbero gli italiani se si votasse oggi. In calo, anche se di poco, rispetto a una settimana fa è il partito della presidente del consiglio Giorgia Meloni ora al 29,7% (-0,1%). Scende anche il Pd di Elly Schlein al 20,9% (-0,4%). Crescono rispetto a sette giorni fa la Lega di Matteo Salvini e il M5s di Giuseppe Conte (entrambi con un +0,2%).

Ultimo sondaggio: crescono Lega e Movimento 5 stelle





Il primo partito resta sempre quello di chi "non si esprime", ascrivibile ad astenuti e indecisi: quasi 4 italiani su 10 (37%). Non si registrano particolari scossoni, negli ultimi tempi, tra gli altri partiti. Il prossimo appuntamento elettorale di un certo rilievo, dopo i ballottaggi delle elezioni comunali nel prossimo weekend, saranno le elezioni europee 2024. Si voterà a giugno del prossimo anno: un'eternità, per i tempi sincopati della politica odierna. Ma nei prossimi mesi gli occhi saranno puntati più che mai sui sondaggi: perché alle europee i partiti si presentano da soli, non in coalizione. E dunque il peso di ogni singola formazione sarà decisivo. Non a caso ieri è stata firmata la 'tregua' tra Italia viva e Azione, dopo quasi due ore di assemblea dei senatori di Italia viva e Azione che si è svolta a Palazzo Madama. I due gruppi hanno sottoscritto un documento comune, che è stato approvato all'unanimità, per un impegno a "una leale collaborazione" dei parlamentari e ad avviare un percorso per una lista unitaria alle prossime elezioni europee.