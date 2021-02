Il sondaggio: cosa pensano gli italiani del governo Draghi

Tra oggi e domenica Mario Draghi salirà al Quirinale per presentare a Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo governo. Dopo il via libera sofferto del Movimento 5 Stelle nel voto su Rousseau alla partecipazione all'esecutivo, il presidente del Consiglio incaricato è pronto a sciogliere la riserva mentre il giuramento e il primo consiglio dei ministri potrebbero arrivare entro lunedì 15 febbraio. La prossima settimana sarà dedicata a ricevere la fiducia di Camera e Senato. Cosa ne pensano gli italiani? Il 68% degli italiani guarda con favore alla nascita del governo guidato da Mario Draghi. Diversa è l'opinione di quasi un quarto dei cittadini che preferirebbe invece tornare al voto in primavera: è uno dei dati che emerge dall'anticipazione del sondaggio condotto nelle ultime 24 ore per Radio1 Rai e il Giornale Radio dall'Istituto Demopolis.

Il sondaggio politico di oggi: cosa pensano gli italiani del governo Draghi

Nelle ore che precedono la formazione del nuovo esecutivo, appaiono significative le differenze negli orientamenti degli elettori dei principali partiti: favorevole è oltre l'80% di chi vota il Pd e Forza Italia; a favore del governo Draghi sono anche sette elettori su dieci della Lega e quasi i due terzi degli elettori del Movimento 5 stelle. Si tratta di due dati che, spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento, "hanno registrato un incremento molto significativo negli ultimi giorni, dopo le posizioni espresse dai leader dei due partiti".

Dal 5 all'11 febbraio l'orientamento favorevole di chi vota il Movimento 5 stelle, dopo l'intervento di Beppe Grillo, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e dei principali esponenti politici, è passato dal 40 al 65%. Trend analogo, dal 38 al 70%, per gli elettori della Lega dopo la posizione espressa da Matteo Salvini. Di appena un terzo è invece l'adesione di chi vota Fratelli d'Italia.

Governo Draghi: ministri politici o tecnici?

Più di sette italiani su dieci vorrebbero che ad affiancare il presidente Draghi fosse una compagine ministeriale mista, composta da politici e tecnici. Appena il 18% propenderebbe per una compagine di soli tecnici. Contrari ad un governo di soli tecnici si rivelano più di nove elettori su dieci del Movimento 5 stelle, ma anche l’88% di chi vota la Lega e l’82% degli elettori della sinistra di LeU ed Art. 1. Maggiore apertura in merito da parte di chi vota il Pd, Forza Italia o altri partiti di centrosinistra.

La competenza economica e il prestigio internazionale, prerogative determinanti per la gestione dell’emergenza e dei fondi del Recovery Plan, sono i principali punti di forza di Mario Draghi nell’opinione del 56% degli italiani. Il 43% valuta anche la rilevanza dell’incarico ricevuto dal presidente della Repubblica, e gli argomenti spesi da Mattarella per rammentare il grave momento di crisi per il Paese. Per quattro intervistati su dieci un ulteriore punto di forza del presidente del Consiglio incaricato è anche poter gestire i 209 miliardi del “Next Generation EU”, ottenuti in Europa dal precedente governo.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 10 e l’11 febbraio 2021, per Radio1 Rai su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.