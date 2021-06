Sondaggi, che batosta per Salvini: doppio sorpasso e Lega terza

Pd primo partito dopo tanti anni e Lega che scivola al terzo posto superata anche da Fratelli d'Italia, che si piazza alle spalle dei democratici. Sono i dati del nuovo sondaggio Ipsos, la rilevazione settimanale di Nando Pagnoncelli pubblicata su La Stampa. Il Pd, almeno virtualmente, risulta il primo partito nelle intenzioni di voto con il 20,8% (+0,8 rispetto alla settimana precedente), seguito da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 20,5% (+1). Il partito di Matteo Salvini, nei giorni della proposta di una federazione di centrodestra, si ferma al 20,1% e subisce un doppio sorpasso, seppur di pochi decimali. Solo quarto il Movimento 5 stelle che, nonostante l'accelerazione per il progetto di Giuseppe Conte dopo la soluzione dello scontro con Davide Casaleggio, perde lo 0,6% e arriva al 14,2% dei consensi.

Sondaggi: Pd primo e Lega terza, Meloni seconda

"Io non credo ai sondaggi, ma santo cielo erano 4 anni che un sondaggio non dava il Pd primo partito italiano! Ora lo lasciamo da parte, ma Ipsos è il miglior sondaggista italiano, aver dato per la prima volta, dopo 4 anni, il Pd davanti a tutti vuol dire che ci siamo, che ce la giochiamo, che non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa", ha commentato Enrico Letta parlando all'assemblea degli iscritti Pd a Taranto.

Secondo Ipsos "il Pd e Fratelli d'Italia consolidano dunque un trend positivo (molto recente nel caso dei democratici, più duraturo nel caso del partito di Meloni) che è giunto a incrociare il lento ma abbastanza costante declino del partito di Matteo Salvini". Va comunque sottolineato, precisano dall'istituto di Pagnoncelli, che "i tre partiti si posizionano nell'arco di meno di un punto percentuale, una distanza ampiamente compensabile dal margine di errore statistico. È quindi del tutto ragionevole considerarli di fatto sugli stessi livelli di consenso elettorale e attendersi anzi nuovi cambi di posizione nelle prossime settimane".

Attualmente, sempre secondo l'istituto di Nando Pagnoncelli, il centrosinistra allargato al M5s è dato al 45,3% e il centrodestra rimane in vantaggio con il 49.8%. Per quel che riguarda gli altri partiti, da segnalare sul fronte del centrodestra il nuovo calo di Forza Italia al 9.2% (-0,6%). Questa invece la situazione per i partiti minori: Articolo Uno viene dato all'1,4% (-0,2); Sinistra italiana al 1,8%; +Europa all'1,3% (-0,3); Italia Viva all'1,8; Azione al 2,8. Europa verde all'1,2.

Quanto al gradimento dei leader, oltre all'ulteriore crescita di Mario Draghi che raggiunge il 70,8%, Matteo Salvini è dato al 31,5%, a seguire Enrico Letta (29,1%), Luigi Di Maio (27%) e Carlo Calenda (26,7%). Arretra invece Giuseppe Conte che si colloca quasi 20 punti sotto l'attuale premier (52,1%).