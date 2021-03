Pd punito dai sondaggi: "lontano dalla realtà". E Meloni sale ancora

Gli italiani voterebbero in maggioranza la Lega, mentre vedono il Pd in crisi perché lontano dai problemi veri del paese, ma la loro massima fiducia, ad oggi, è riposta direttamente nel Presidente del Consiglio Mario Draghi, visto come colui che saprà portare l’Italia fuori dalla Pandemia. E’ questa la fotografia dell’ultimo sondaggio dell’istituto “Termometro Politico”, realizzato con metodo Cawi, con 2.700 interviste raccolte tra il 9 e il 11 marzo 2021.

Crisi Partito Democratico

In questo report, emerge come il 44,4% degli italiani sia convinto che la crisi dei democratici sia da ricercare nel fatto che abbiano smarrito la retta via, quella che porti la politica a lavorare per risolvere i problemi delle persone. Per il 27,7% è colpa dei renziani ancora presenti nel partito mentre per il 19,2% la crisi è dovuta all'arroccamento del Pd su Conte e un'alleanza con il M5S. Il 5,4% derubrica la crisi a normali dinamiche interne.

Lega partito più votato

Numeri in linea con le intenzioni di voto che vedono:

Lega con il 23,9% Pd al 19,2% Fdi al 18,5 Movimento 5 Stelle al 15,7% Forza Italia al 5,9% Sinistra al 3,4% Azione 3,2% Italia Viva al 3% +Europa all'1,6% Verdi all'1,1% Partito Comunista all'1%

Massima fiducia in Mario Draghi

Ma chi più di chiunque altro raccoglie il consenso del paese è il premier Draghi, che gode della fiducia del 58,6% degli italiani. Sono convinti riuscirà a fermare la pandemia. Infatti a domanda precisa se Draghi possa arrestare l’avanzata dei contagi, il 40% risponde sì, il 16% non ci crede. Tuttavia, per il 38,9%, se ci sarà un'accelerazione, sarà dovuta all'arrivo di maggiori dosi e non grazie al premier.