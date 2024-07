"Ne**o che sei. Fai una bella vita in palestra e noi ti paghiamo": l'aggressione a Soumahoro

Aggressione razziale in palestra per il deputato di origini ivoriane Aboubakar Soumahoro, recentemente finito al centro dell’attenzione mediatica per lo scandalo sulle cooperative di migranti gestite dalla moglie e dalla suocera."Ne**o che sei. Fai una bella vita in palestra e noi ti paghiamo" gli avrebbe detto una ragazza durante l’allenamento mentre un suo amico riprendeva la scena con lo smartphone. Ad assistere agli insulti razzisti anche un'altra persona, che "ha dovuto interrompere l'allenamento perché disgustata dalla scena".

"Ho segnalato subito il fatto alla direzione della palestra chiedendo il loro intervento. Ovviamente denuncerò alle autorità competenti questa vile e vigliacca aggressione. C'è un clima di crescente razzismo nel paese sdoganato anche da parte di quelle forze politiche che, ogni giorno, inneggiano al fascismo e al duce - ha dettol'onorevole -. Dobbiamo resistere contro chi vuole fare tornare l'Italia indietro".