Soumahoro passa al gruppo Misto, scambio di accuse con Bonelli

Aboubakar Soumahoro, lascia il gruppo parlamentare della lista con cui era stato eletto alla Camera dei deputati, cioè Alleanza verdi e sinistra e passa così al gruppo Misto. Una decisione che ha amareggiato in particolare il leader verde Angelo Bonelli, che si è detto non sorpreso.

Soumahoro però non le manda a dire perché si difende dalle accuse e rilancia nei confronti dei suoi compagni di viaggio in politica. "Non esiste alcun caso Soumahoro” ha detto proprio lui anche se c'è una inchiesta che riguarda direttamente i suoi familiari più vicini. In un lungo dossier pubblicato sul suo sito, Soumahoro replica punto per punto alle singole accuse fornendo "chiarimenti relativi alla campagna disinformativa dell'anno", come la definisce lui.

"Mi ha invece francamente stupito e amareggiato, ad eccezione di qualche parlamentare, l'assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del gruppo Parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), con quale sono stato eletto da indipendente -scrive tra l'altro il deputato-. Dopo un'attenta e sofferta meditazione sul piano umano e politico, ho maturato la decisione di aderire al gruppo parlamentare Misto, lasciando il gruppo Avs, per proseguire la mia attività di Parlamentare".

Soumahoro spiega ancora: "Molti sono gli impegni presi con le persone che intendo onorare attraverso la più ampia condivisione, e nella convinzione che i valori e i principi che sempre hanno caratterizzato la mia attività sul campo restano le fondamenta del mio lavoro, dentro e fuori le Istituzioni. Per questo, trovo assurdo continuare a discutere dell'inesistente ''caso Soumahoro'', come è avvenuto in questi ultimi due mesi: si deve rimettere al centro dell'attenzione le condizioni dei braccianti, dei poveri, dei dimenticati e degli invisibili che sono usciti dai radar, anche nella legge di bilancio recentemente approvata".

La posizione di Angelo Bonelli

"Sono profondamente e umanamente deluso. L’assenza di solidarietà umana e supporto politico" da parte di Verdi e Sinistra. "La solidarietà si dà quando si chiariscono le cose e questo vale per tutti i rapporti. Ma questa chiarezza non c'è stata" da parte di Soumahoro". Parla così Angelo Bonelli, co portavoce dell’Alleanza Verdi sinistra italiana.

Se se Soumahoro parla di mancata solidarietà, Bonelli replica: "La solidarietà si dà quando si chiariscono le cose e questo vale per tutti i rapporti. Ma questa chiarezza non c'è stata. Noi non abbiamo mai espresso alcun giudizio, Soumahoro non è stato indagato. Ma c'è una questione politica. Quando io e Nicola Fratoianni abbiamo incontrato Abou gli abbiamo chiesto di fare immediatamente chiarezza per evitare strumentalizzazioni a danno dei migranti. Un uomo pubblico non può non essere trasparente, è tenuto a rispondere con rapidità. Ma da allora, da quell'incontro a cui non sono seguiti altri, ci sono stati due mesi di silenzio".