La solita "truffa" del sovranismo

La Corsica è lì, a un passo dalla Sardegna (furiosi venti di maestrale nelle Bocche di Bonifacio permettendo), ma totalmente fuori dalle dinamiche mediatiche italiane. Spesso anche lontanissima dal cuore dei media francesi, relegata ai margini non solo geografici. Quando le cose si mettono male, però, anche da Parigi si volge lo sguardo al di là del mare. La tensione nell'isola è a livello di guardia. Che cosa sta succedendo da Bastia ad Ajaccio? La crisi corsa è entrata di prepotenza nel dibattito pubblico e nella campagna delle presidenziali (Macron è in testa secondo tutti i sondaggi, ma la legge elettorale francese prevede il doppio turno con ballottaggio e nulla può quindi essere escluso). Si riparla seriamente di Corsica dopo tanto tempo.

I motivi sono parecchio seri: c'entra l'indipendentismo, la spinta all'autonomia. Yvan Colonna - campione dell'indipendentismo recluso in carcere per l'omicidio di Claude Érignac, prefetto della Corsica del sud freddato a colpi di pistola nel 1998 ad Ajaccio – è stato vittima di una feroce aggressione dietro le sbarre ad Arles: è stato ridotto in coma da un detenuto islamico, radicalizzatosi in Afganistan. Nonostante dovesse essere controllato sempre a vista, 24 ore su 24, è stato ridotto in fin di vita. Conseguenza: in Corsica il palazzo di giustizia di Ajaccio è stato attaccato ed è divampato un incendio, alcune prefetture sono state colpite da molotov, oltre cento persone (quasi tutti giovani e giovanissimi, generazioni cresciute nel mito dell'indipendentismo) sono rimaste ferite in manifestazioni di piazza degenerate in scontri con le forze dell'ordine.

L'omicidio di Erignac segnò nel profondo la Francia. A Colonna (come ad altri imputati) in un quarto di secolo non è stato mai concesso il diritto di essere trasferito in un carcere in Corsica. Parte del movimento indipendentista oggi accusa lo stato francese di "assassinio", per averlo tenuto in un carcere sul continente, senza adeguata protezione, che ha permesso a un co-detenuto islamista di aggredirlo. Qualche giorno fa il Fronte di liberazione nazionale corsa ha minacciato di riprendere la lotta armata, per combattere il "sacrificio dei giovani", dopo otto anni dall'annuncio dell'abbandono della violenza. In un tentativo di pacificazione dal sapore elettorale, il ministro degli Interni di Macron, Gérald Darmanin, in un’intervista al principale quotidiano dell'isola Corse Matin, ha di recente pronunciato la parola magica "autonomia", prima di fare una subitanea parziale marcia indietro: "Siamo pronti ad andare fino all’autonomia, ma non ci può essere dialogo nella violenza, il ritorno alla calma è una condizione sine qua non. Bisogna poi sapere cos’è l’autonomia". Si ragiona per il futuro e non per l'immediato: "Il processo che può portare a un’eventuale evoluzione legislativa non si può fare nei 20 giorni che ci separano dal primo turno". Insomma, massima cautela.

Darmanin ha evocato la possibile soluzione "alla polinesiana". Ovvero? Lo statuto vigente in Polinesia francese e in Nuova Caledonia lascia ai territori d’oltremare tutto il potere su temi economici, sanitari, sociali, ambientale. Parigi si occupa invece direttamente di tutto quel che riguarda sicurezza, ordine pubblico, difesa, esteri e giustizia. Intanto i nomi di due detenuti corsi che erano nel "commando Erignac" sono stati tolti dalla lista dei detenuti pericolosi: potranno quindi essere trasferiti in un carcere sull'isola, più vicini a casa. Un tentativo di pacificazione che in Corsica è stato visto come un'apertura importante.

Si dialogherà, assicura il presidente nazionalista della collettività corsa, Gilles Simeoni, che ha avuto la meglio nelle ultime elezioni locali sull'ala più dura e indipendentista di Jean-Guy Talamoni. Ma collettivi separatisti attivi sui social rilanciano le rivendicazioni dei manifestanti: verità sul tentato assassinio di Colonna, rilascio di tutti i prigionieri politici. Nel quadro politico francese, non mancano le critiche a come sta venendo gestita la crisi dal governo centrale: c'è chi è più favorevole a un'autonomia a stretto giro di posta e chi considera ci sia troppa improvvisazione in questa fase. La destra francese non ha dubbi né sfumature: "La Corsica deve restare francese", commentano i sovranisti Marine Le Pen e Eric Zemmour. Certo, non solo a destra l'indissolubilità dell'integrità territoriale francese è un punto fermo. Ma è qui curioso sottolineare, in questo momento, soprattutto un altro elemento. E farlo con la massima chiarezza.

Il fatto che la Corsica mezzo secolo prima della rivoluzione francese avesse conquistato l'indipendenza dalla Francia? Non è un tema valido per la destra francese. Il fatto che dopo l'indipendenza venne varata una costituzione modernissima e si estese molto prima che altrove il suffragio alle donne? Poco conta, dettagli. Perché non si scappa, da Parigi a Roma, da Madrid a Belgrado, la storia, dalle parti di certa destra che strizza l'occhio alle spinte autonomiste e indipendentiste di ogni Paese solo quando fa comodo per tornaconti elettorali o di più generico consenso, è sempre la stessa: l'unico sovranismo degno di nota è il proprio.

"Questo è il succo dei sovranisti - ha scritto Mattia Feltri sulla Stampa - gli preme soltanto il sovranismo loro e detestano quello altrui". Quello degli altri non solo non merita di essere preso in considerazione. Proprio non esiste. Lo si liquida con una battuta. L’idea dei sovranisti è la seguente: la sovranità nazionale implica un diritto all’autodeterminazione, e questo diritto è in capo al popolo che detiene la sovranità all’interno di un certo territorio: spesso è qui l'inghippo, perché il sovranismo si interseca o addirittura coincide con il (peggiore) populismo. Chi decide quale è il confine geografico, storico, sociale, culturale popolo le cui aspirazioni siano più o meno legittime? I più fieri avversi del sovranismo córso sono i sovranisti francesi.

La storia è sempre malleabile, ridefinibile, alla bisogna. Il sovranismo, va detto, accoglie al suo interno temi cari tanto a certi movimenti di destra (confini e politiche anti-migrazioni), quanto a certi movimenti di sinistra (proteste contro le politiche liberiste). Come tenere insieme volontà popolare e diritto nazionale e internazionale? Non è mai facile.

Quando la tensione nelle piazze calerà e si spegnerà la fiamma della protesta, il dialogo per la futura conformazione politica della Corsica continuerà. Noi probabilmente non ne sentiremo parlare più di tanto, come sempre del resto. La Corsica sembra invisibile anche se è la quarta isola più grande del Mediterraneo. Di sovranismo invece, visto il peso elettorale di alcuni partiti nel "vecchio continente", si parlerà evidentemente ancora a lungo, in futuro. Basta avere ben chiare in mente le fallacie insite nella logica sovranista di quei partiti che si riempiono la bocca delle parole autonomia, federalismo, indipendenza solo quando fa comodo: Le Pen e Zemmour insegnano. L'unico sovranismo buono è il mio, il tuo non ha motivo di esistere.