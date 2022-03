Le spese militari saliranno al 2% del Pil ma solo nel 2028

Il governo ha posto la fiducia sul Dl Ucraina al Senato. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, intervenendo al termine della discussione generale in Aula a Palazzo Madama. Il voto finale sul provvedimento, che è già stato approvato alla Camera, è previsto per domani 30 marzo, a partire dalle 11.

E mentre il governo scricchiola per le frizioni del M5S, che si oppone all'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024, è il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che segna il punto di svolta nella maggioranza. "L'impegno assunto in sede Nato nel 2014 e riconfermato da tutti i presidenti del Consiglio che si sono succeduti da allora prevedeva il raggiungimento del 2% del Pil per le spese della Difesa entro il 2024. Fin dal momento in cui ho assunto la guida di questo dicastero e anche in questi giorni ho sempre indicato sia l'esigenza di rispettare l'obiettivo del 2%, sia la gradualità con cui raggiungerlo", ha scandito il titolare della Difesa.

"Dal 2019 ad oggi abbiamo intrapreso una crescita graduale delle risorse sia sul bilancio ordinario che sugli investimenti - ha sottolineato ancora Guerini - , che ci consentirà, se anche le prossime leggi di bilancio lo confermeranno, di raggiungere la media di spesa dei Paesi dell'Unione Europea aderenti alla Nato e poi, entro il 2028, il raggiungimento dell'obiettivo del 2%".

Le parole di Guerini, che rimarcano la gradualità dell'aumento delle spese, seda i malumori nella maggioranza. Il 'campo largo' dell'alleanza M5s-Pd è soddisfatto della decisione dell'esecutivo. Anche il M5S, il cui leader Giuseppe Conte è stato il protagonista di un duro scontro con Mario Draghi, ha definito la posizione espressa dal ministro "un buon passo verso le posizioni" del Movimento.