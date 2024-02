"Sputi alla polizia? Meritati": bufera sulla consigliera regionale del M5S, poi lei si scusa

"Avranno pure preso degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati". È bufera dopo le parole della consigliera regionale del M5S Silvia Noferi, che è intervenuta sugli scontri tra polizia e studenti durante le manifestazioni pro Palestina di Firenze e Pisa dello scorso 23 febbraio. Sono diventate un caso politico le affermazioni dell'esponente 5 Stelle, che nel suo intervento in Regione Toscana durante il dibattito su due mozioni relative agli accadimenti delle manifestazioni pro-Palestina, ci ha tenuto a ribadire di aver sempre condannato le cariche e le manganellate contro manifestanti inermi, anche quando sono avvenute durante governi precedenti.

"Siamo dovuti arrivare all'esternazione di un Presidente della Repubblica (Mattarella, ndr)che dice una cosa ovvia a un ministro in imbarazzo (Piantedosi, ndr) e a una destra in Consiglio regionale che dice siamo dalla parte delle forze dell'ordine - dichiara Noferi in aula - pure io sono dalla parte di quelle forze dell'ordine professionali che fanno il loro lavoro, ma che lo fanno con coscienza, cercando di valutare le situazioni, non certo prendendo a manganellate dei ragazzini. È molto facile andare lì col casco, il manganello contro dei ragazzini inermi e disarmati".

Quando la pentastellata si rivolge direttamente ai consiglieri di destra che lamentano di sputi che sarebbero partiti da alcuni manifestanti all'avviso delle forze dell'ordine, aggiunge: "Avranno pure preso degli sputi ma io dico che forse se li sono anche meritati. Questo è il minimo, perché c'è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata, cari ragazzi di destra".

Parole che hanno scatenato dure reazioni. "Il Pd fa alleanza con chi dice che poliziotti meritano sputi", attacca Stella (Forza Italia), in merito al 'campo largo' vittorioso in Sardegna domenica e che potrebbe trovare echi anche in Toscana.

Critiche nette anche dal sindacato di polizia Fsp. “Non possiamo nascondere lo sdegno verso Noferi. La consigliera dovrebbe dimettersi, perché per noi si è dimostrata non all’altezza di rivestire un incarico istituzionale”, commenta Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato. "Se ci aggrediscono per strada è perché si trasmettono tali messaggi", aggiunge.

Dopo la polemica in aula, Noferi ha fatto marcia indietro. "Vorrei anzitutto scusarmi con le forze dell'ordine perché ho parlato ed espresso in malo modo il mio pensiero, ho usato delle parole sbagliate. Qual era il mio pensiero? Che probabilmente gli sputi dei ragazzi sono stati una reazione alle manganellate, non che se li siano meritati ma che siano forse stati una conseguenza. Non lo so, non c'ero. La maggior parte delle forze dell'ordine ogni giorno lavora e fa il proprio dovere con disciplina e onore, ma non sappiamo se in quel caso qualcuno ha sbagliato e ci saranno delle indagini. Aspetto quelle indagini".