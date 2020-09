Stadi e discoteche: tutto chiuso almeno per un altro mese

Mentre calano di poco i contagi da coronavirus si dovrà attendere almeno un mese prima che riaprano stadi e discoteche. Il governo ha deciso di attendere i primi dati sulla scuola, che oggi 14 settembre riporta sei milioni di alunni sui banchi di tredici regioni, prima di muoversi. Su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico rimarrà per ora ferma a 14 giorni anche la quarantena.

Stadi e discoteche chiusi per un mese

Il governo invece pensa di introdurre un allentamento delle regole per i treni ad Alta Velocità, dove vige ancora la capienza all'80%. Il Corriere della Sera scrive oggi che sono stati i vertici di Italo a sollecitare unpronunciamento del Cts visto che il divieto di viaggio con una capienza superiore al 50% sta portando a gravi perdite l'azienda. Gli scienziati potrebbero portare quindi il limite all'80% così come accade oggi per i treni regionali. La regola varrebbe anche per Trenitalia. Su stadi, concerti, grandi eventi e discoteche invece la situazione è ancora in alto mare:

Gli scienziati sono convinti che sia impossibile tenere sotto controllo l’ingresso e l’uscita degli spettatori e anche il distanziamento sugli spalti. Problema che a detta degli esperti non sarebbe risolto neanche se fosse reso obbligatorio l’uso delle mascherine. Soprattutto in un momento in cui il numero dei nuovi positivi continua ad essere superioreamille ogni giorno. L’attuale Dpcm — che vieta l’ingresso negli stadi — scade il 7 ottobre e dunque se ne riparlerà la settimana successiva, quando si avrà anche un quadro più chiaro rispetto alle conseguenze della riapertura delle scuole sulla circolazione del Covid-19. E in quella sede si valuterà anche la possibilità di far svolgereiconcerti, prevedendo però un numero limitato di spettatori.

Anche perché vige ancora la regola della prudenza: quanto accaduto quest’estate nei locali e nelle discoteche convince il governo sulla necessità di non accavallare la riapertura con la ripresa delle lezioni. Anche tenendo conto che sono stati proprio i giovani a subirne le conseguenze peggiori, ma anche a diventare veicolo di trasmissione all’interno delle famiglie. Su questo tasto continuano a battere gli scienziati proprio per suggerire un ulteriore rinvio della possibili

Scuola, 14 settembre: si ricomincia

Dopo circa sei mesi - le lezioni non sono più state in presenza dal 5 marzo in tutta Italia, da due settimane prima in alcune regioni del Nord - torna a squillare la campanella nelle scuole italiane: sono oltre 5,6 milioni gli alunni che riprenderanno le lezioni oggi in classe. Complessivamente sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest'anno tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Quelli delle scuole statali saranno distribuiti in 369.048 classi. Di questi, 876.232 sono iscritti alla Scuola dell'infanzia, 2.384.026 alla Primaria, 1.612.116 alla Secondaria di primo grado, 2.635.110 alla Secondaria di secondo grado. Si registra un leggero calo degli alunni: lo scorso anno erano 7.599.259. Sempre nella scuola statale, studentesse e studenti con disabilità aumentano dai 259.757 di un anno fa ai 268.671 di quest'anno. Di questi, 19.907 frequenteranno la Scuola dell'infanzia, 100.434 la Primaria, 70.431 la Secondaria di primo grado, 77.899 la Secondaria di secondo grado. Nelle Secondarie di II grado statali 1.327.443 ragazze e ragazzi frequenteranno un indirizzo liceale, 830.860 un Istituto tecnico, 476.807 un Istituto professionale.