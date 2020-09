La suite in cui è ricoverato Berlusconi al San Raffaele

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per una polmonite bilaterale, è attualmente ospite della "sua" stanza al sesto piano in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni come testimonierebbe anche il fatto che non è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. L'ex presidente del Consiglio è ricoverato nel padiglione "Diamante".

La stanza in cui è ricoverato Berlusconi al San Raffaele

L’Ospedale San Raffaele di Milano ha cinque Unità Operative dedicate, ubicate al 6° e 7° piano del settore Q e al 5° e 6° piano del settore, quest’ultima è l’ala che ospita Silvio Berlusconi. La struttura di oltre 300 metri quadrati ha 9 stanze e 3 bagni. E' fornita di Wi-Fi, stampa internazionale, rinfreschi e bibite. A disposizione parrucchiere, estetista, massaggiatori professionali.

Berlusconi è già stato ricoverato in quella stanza per la famosa uveite, mentre sei mesi fa ha dovuto sostituire il pacemaker impiantato negli Usa nel 2006.

Riguardo le condizioni del Cavaliere, a tranquillizzare tutti è il fedelissimo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia: "Ci sarà un bollettino medico alle 16, prima del bollettino medico tutte le notizie che girano devono essere considerate un po' inventate". "Stanno facendo tutte le verifiche del caso: alle 16 il professor Zangrillo, d'accordo con l'ospedale San Raffaele, emetterà un bollettino medico. E' ricoverato lì per verifiche e accertamenti e prevenire qualsiasi altra cosa. Ogni cosa che diciamo prima - sottolinea - sarebbe poco seria e inattendibile".