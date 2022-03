Statua di Putin in Toscana, il segretario del Pd "Va rimossa"

In Toscana c' è una statua di Vladimir Putin che sta facendo parecchio discutere, alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso. La statua di marmo si trova a Vagli Sotto, in provincia di Lucca, all'interno del "Parco dell'onore e del disonore" insieme ad altre statue di personaggi famosi.

Il segretario del circolo del Partito democratico locale (al momento partito di opposizione nel consiglio comunale di Vagli sotto) Enzo Coltelli, ha posto l'attenzione sulla questione locale, che ora assume rilievo nazionale.

"Per i vaglini è un disonore avere questo monumento in questo momento particolare, con un conflitto in corso - ha detto all'emittente televisiva Italia 7 Enzo Coltelli, che presiede anche il comitato civico per la rimozione della statua -. Non basta spostarla, non è questione di onore e disonore, il mondo lo ha già detto questo. Quella statua i vaglini non la vogliono, va rimossa".

Ad opporsi alla rimozione c'è Mario Puglia (oggi consigliere comunale di maggioranza), che nel 2019, da sindaco, aveva promosso la creazione del Parco dell'onore e del disonore per finalità turistiche.

"Precisiamo che la scultura non è all'interno del parco dell'onore, ma arredo urbano con molti altri personaggi di livello mondiale , facenti parte del parco del marmo di Vagli - scrive Puglia sul proprio profilo Facebook. Essenziale, o bene o male, è che ne parliamo. Già si vedono centinaia di visitatori . Domenica per l'occasione riapre in centro storico a Vagli sotto un ristorante per dare i servizi a tutta questa gente".

All'interno del parco, ma fuori dalle aree "onore" e "disonore" si trovano le statue di Vladimir Putin e di Donald Trump. Tra le ?gure che rappresentano “il disonore”, invece, c'è la statua di Francesco Schettino, il comandante della nave da crociera Costa Concordia naufragata sull'Isola del Gilio, con orecchie da coniglio.

Nella parte "onorevole", invece, il cane poliziotto Diesel ucciso dai terroristi in Francia, Fabrizio Quattrocchi, guardia militare rapita ed uccisa in Iraq e o Alexander Prokhorenko, giovane soldato russo che durante un’operazione in Siria ordinò di bombardare la sua posizione perché circondato dall’Isis.