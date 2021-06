Conte sta preparando il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle: "Pronto a breve"

"Nelle prossime ore Giuseppe Conte presenterà la proposta del nuovo Statuto, ho molta fiducia in lui ma penso che non debba essere lasciato solo, ricordo che anche Luigi di Maio era stato lasciato solo". Lo ha detto l'ex ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. "Nella nuova segreteria deve esserci la collaborazione di tutti, Conte è molto apprezzato nel Paese e penso che con la nuova proposta il Movimento debba lavorare per ricandidarsi a governare quando verrà l'occasione", ha aggiunto Azzolina, che ricorda come Conte, Grillo e Di Maio siano figure essenziali nel Movimento.

