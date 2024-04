La Cassazione inchioda Bandecchi: "Agevolazioni per le università usate per fini commerciali"

La Cassazione ha scritto la parola fine sulla vicenda del sequestro di 20 milioni di euro da parte della Procura di Roma ai danni dell'Università Niccolò Cusano. L'inchiesta coordinata dalla Guardia di Finanza vede indagato il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il vulcanico leader di Alternativa Popolare, in corsa alle prossime elezioni europee, accusato di dichiarazione infedele. I giudici della Suprema Corte hanno bocciato il ricorso dell'ateneo, che secondo gli inquirenti avrebbe approfittato dello status fiscale agevolato per eludere le tasse su attività meramente commerciali.

Nelle 23 pagine che rimandano al mittente il ricorso, si spiega che Unicusano "ha immesso capitali e partecipato a società di natura squisitamente commerciale riconducibili a Bandecchi, che nulla hanno a che vedere con l’attività di istruzione universitaria". E ancora: "Dal 2016 al 2020 Unicusano - spiegano i giudici - ha investito le risorse derivanti dall’attività istituzionale in società che gestiscono esercizi commerciali, nell’attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, impegnate nell’attività di mediazione immobiliare, affitto di azienda e locazioni immobiliari, nell’attività di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici e di trasporto aereo non di linea".

Dai profumi alle serre in Russia, tutti gli affari di Bandecchi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'università privata avrebbe agito da "holding capogruppo" di altre società dello stesso Bandecchi, come la "Bandekki Russia" (che svolgerebbe attività di costruzione e coltivazione delle serre), su cui sarebbero state drenate ingenti risorse, ma avrebbe gestito partecipazioni anche in aziende di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, di mediazione immobiliare, di accertamento e riscossione dei tributi locali, di trasporto aereo non di linea, di servizi di bellezza, di imballaggio e del confezionamento di generi alimentari, di attività agricole, di commercio all'ingrosso di alimentari pre-confezionati prodotti in Cina e sportive (la Ternana Calcio). Insomma, secondo i giudici non c'è nessun motivo che giustificherebbe i milioni di euro di Ires di imposte non pagate, perché non risulta che le attività commerciali collegate all'ateneo abbiano prodotto dei proventi siano stati reinvestiti in attività di formazione.

Si attende ora la chiusura delle indagini per capire se Stefano Bandecchi e gli altri indagati dovranno andare a processo o se le accuse a loro carico verranno archiviate. "Neanche la Cassazione - spiegano gli avvocati, Ennio Amodio e Filippo Morlacchini, che difendono il sindaco di Terni - ha provato che nell'ambito della galassia Unicusano la parte commerciale fosse 'in concreto prevalente' rispetto a quella istituzionale. In applicazione di questo principio ogni eventuale giudizio di merito non potrà che essere favorevole per l’Università".