Stefano Bandecchi si dimette da sindaco: "Così non ci sarà il rischio di una dittatura"

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, noto per alcune sue dichiarazioni piuttosto colorite, si è dimesso. Lo ha annunciato attraverso un video su Instagram lo stesso primo cittadino. "Ho comunicato pochi minuti fa alla giunta e a tutti i consiglieri le dimissioni dalla carica di sindaco. I motivi sono di carattere politico. Continuo ad essere il segretario di Alternativa popolare ma non farò da qui a 20 giorni il sindaco. Così non correremo il rischio di avere una dittatura bandecchiana". Queste le poche, stringate parole del messaggio, nel quale l'ormai ex primo cittadino ringrazia i suoi sostenitori.

Si apre ora una fase completamente nuova per la vita politica e amministrativa di Terni. Restano da appurare quali sono stati i motivi che hanno portato Bandecchi a questa decisione. Nessuno, spiega TerniToday, si aspettava una "svolta" di questo tipo anche se sembra che, nelle fila della maggioranza, più di qualche crepa nei rapporti si fosse creata e non solo negli ultimi tempi.