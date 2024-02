Bandecchi: "Diventerò Premier, se serve un duce voglio esserlo io"

"Il sottoscritto Stefano Bandecchi con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco della Città di Terni. Distinti saluti". Con questa sentita e argomentata lettera di dimissioni, accompagnata da una firma digitale (particolare non secondario... si applica con un copia e incolla), Stefano Bandecchi ha dato il benservito ai cittadini del capoluogo umbro che appena nove mesi fa avevano riposto in lui grandi speranze per motivi che i migliori analisti politici del Paese non sono ancora riusciti a spiegare.

Nelle ore successive all'annuncio dell'addio, affidato dall'ormai ex sindaco ai suoi canali social, si erano fatte varie ipotesi: qualcuno aveva parlato di malumori nel suo stesso partito, Alternativa Popolare, dopo il congresso flop del 27 gennaio scorso, altri avevano addirittura ipotizzato nuovi guai giudiziari, dopo il sequestro di 20 milioni di euro alla sua Unicusano ordinati dalla Guardia di Finanza lo scorso anno, altri ancora avevano fatto notare che la volontà più volte espressa dallo stesso Bandecchi di candidarsi alle prossime elezioni europee, lo avrebbe costretto, in caso di elezione, a dimettersi dalla carica di sindaco.

Bandecchi non lascia e raddoppia: "Voglio essere il duce"

L'unica ipotesi che nessuno aveva azzardato - a ragion veduta - è l'ex presidente della Ternana fosse stato fulminato sulla via di Damasco e avesse deciso di ritirarsi a vita privata dopo aver capito che la politica non fa per lui; che dopo aver riguardato i filmati che riportano mesi e mesi di uscite strampalate, discorsi sessisti e risse sfiorate tra i banchi del consiglio comunale ternano, avesse avvertito un briciolo di malessere esistenziale misto a vergogna. Eppure la frase "Così non correremo il rischio di avere una dittatura bandecchiana", pronunciata nel videoannuncio, poteva suggerire una sorta di velato pentimento. Nulla di tutto questo: a poche ore dalle sentite dimissioni, Bandecchi ha rilanciato: "Mi candiderò alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni, io conto di arrivare al 4 per cento", ha detto intervenendo durante la trasmissione radiofonica "Gli inascoltabili" (il titolo è tutto un programma) in onda su Radio Roma Sound.

Fin qui, nulla di nuovo. L'ex sindaco aveva già annunciato in altre occasioni la sua candidatura, ma questa volta si è spinto oltre, esplicitando le sue reali mire: "È chiaro che diventerò presidente del Consiglio - ha minacciato - tanto è chiaro che le cose che posso fare per la nazione nessun altro è in grado di farle. Porterò Alternativa popolare ad essere uno dei partiti più importanti in tre anni e otto mesi: farà la differenza perché molti elettori di Fratelli d'Italia, Forza Italia e del Pd sanno che devono votare per l'unico uomo che può risolvere il problema. Se ogni cinque anni dobbiamo avere un duce, allora voglio essere io".

"Meloni è vergognosa"

L'aspirante duce ha poi spiegato perché, a suo immodesto parere, gli italiani lo sceglieranno: "Secondo voi - ha detto - con tutti gli imbecilli degli ultimi trent'anni in Italia, che ha avuto come presidente del consiglio Giuseppe Conte, posso mollare? Io direi a tutti di farsi una camomilla". Delle tante cose che ha detto in questi mesi in cui abbiamo (nostro malgrado) imparato a conoscerlo, forse quest'ultima frase è quella meno contestabile: gli italiani hanno ampiamente dimostrato di essere capaci di votare qualsiasi cosa. Infine, un garbato attacco alla premier Giorgia Meloni: "È vergognosa: ha sparato una marea di stupidaggini e non ne ha realizzata neanche una", ha detto.

Insomma, in qualche modo Stefano Bandecchi farà ancora parlare di lui. E chissà, magari un giorno potrebbe persino diventare presidente del Consiglio e farsi chiamare "duce". In fondo, il 27 gennaio del 1994, dopo il video a reti unificate della più celebre discesa in campo della storia della Repubblica, molte "grandi firme" commentarono con ironia e spiegarono a noi giovani di allora che quella boutade sarebbe durata poche settimane. Sappiamo tutti come andò a finire.