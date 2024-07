Stefano Bonaccini si è dimesso da presidente dell'Emilia-Romagna

Come da prassi, vista l'incompatibilità tra il ruolo di europarlamentare e quello di presidente di Regione, Stefano Bonaccini ha rassegnato le dimissioni da governatore dell'Emilia-Romagna con una comunicazione indirizzata alla presidente dell'assemblea, Emma Petitti. Ora la vice presidente Irene Priolo assumerà la guida di viale Aldo Moro fino alle prossime elezioni, che si dovrebbero svolgere a novembre.

Il saluto del presidente

Bonaccini ha salutato i dipendenti, che per salutarlo hanno proiettato una slide con una delle sue frasi celebri: "Da soli si va veloci, insieme si va lontano" seguita da "Ciao Pres, grazie e in bocca al lupo". E lui ha ricambiato: "Grazie a tutti, anche di avermi sopportato, so che a volte non è facile. Grazie agli emiliano romagnoli che sono tornati a votare per il secondo mandato, con una affluenza al 70 per cento. E comunque mi rivedrete spesso, perché questo è il mio collegio. È stato un privilegio fare il presidente dell’Emilia Romagna, una esperienza faticosissima ma meravigliosa".

Prima di congedarsi, il neo eletto europarlamentare dem ha tirato le somme elencando alcuni risultati della sua amministrazione. "Dal 2014 a oggi - ha spiegato - l'Emilia-Romagna è la Regione che cresce di più in Italia. Sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale, registrando dati che la collocano sopra la media nazionale e ai livelli delle regioni europee più avanzate. Questo nonostante le drammatiche avversità degli ultimi dieci anni: la ricostruzione post sisma del 2012, la pandemia, la crisi energetica fino alla drammatica alluvione in Romagna del 2023, eventi che hanno segnato il territorio e le comunità emiliano-romagnole, in grado, però, di superarle e, numeri alla mando, mostrarsi più forti di prima".

"Siamo stati in grado di fare squadra per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi - ha continuato Bonaccini - e competere con le migliori esperienze nel mondo con un obiettivo chiaro: perseguire la piena sostenibilità sociale, economica, ambientale, creando nuova e buona occupazione. Condividere tutte le più importanti scelte strategiche ci ha permesso di rispondere in modo più puntale alle esigenze dei territori, anche con investimenti strategici per cittadini e imprese, e di creare nuove opportunità di sviluppo e di progresso. Ciò sostenendo convintamente la crescita e il contrastare alle diseguaglianze, accelerando la trasformazione dell'economia e della società in una prospettiva di sostenibilità".

Il centrosinistra punta sul sindaco di Ravenna, Michele De Pascale

L'ormai ex presidente ha fatto poi un augurio a quello che potrebbe essere il suo successore, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, uomo vicino alla segretaria dem, Elly Schlein: "Se toccherà a Michele - ha detto - non ho dubbi che sarà meglio di me. Non ho consigli per lui se non di approcciarsi con grande umiltà, girando tutta la Regione: ma non ho dubbi che lo farà perché lo ha sempre fatto. Con lui ci mettiamo in mani molto sicure. Michele ha una lunga esperienza amministrativa e politica: questo aiuta molto".

Sulla carta, De Pascale non dovrebbe avere problemi a imporsi come candidato del dopo Bonaccini, essendo stimato anche dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che a Ravenna sostiene la sua giunta. "È una sfida per la quale serve grande umiltà e non ci si può dare da soli patenti di essere pronti o meno - spiega il diretto interessato - ma in otto anni che sono sindaco a Ravenna, nei quali abbiamo attraversato la pandemia prima e l'alluvione e dopo, di cose complicate ne ho viste ma parto con grandissima umiltà. Se da domani sarò il candidato dovrò iniziare a girare comune per comune, strada per strada, via per via, quella parte di regione che conosco meno per ovvi motivi, con grande umiltà, perché non si può pensare che oggi il sindaco di Ravenna va a Modena o a Reggio a spiegare cosa si deve fare".