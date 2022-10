Quanto guadagnano senatori e deputati

La giornata di giovedì 13 ottobre verrà ricordata come quella inaugurale della 19esima legislatura, con il Parlamento che si è riunito per la prima volta dopo le elezioni dello scorso 25 settembre. Il primo evento chiave è stata l'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato, mentre non è ancora chiaro chi ricoprirà la medesima carica alla Camera. Ma quanto guadagnano i presidenti delle Camere? E i parlamentari? Sui siti ufficiali di Camera e Senato vengono fornite tutte le informazioni sull'indennità percepita dai parlamentari e gli eventuali rimborsi.

Gli stipendi del nuovo parlamento

I senatori e i deputati, come ovviamente i presidenti delle Camere, sono dipendenti pubblici e, come tali, devono sottostare ad un tetto massimo di compenso, pari a 240mila euro lordi l'anno. La cosiddetta indennità parlamentare è quello che noi "comuni mortali" chiameremmo stipendio: è considerata un reddito da lavoro dipendente, quindi è obbligatorio pagare le tasse, e comprende diverse voci, come i rimborsi e la diaria. Per senatori e deputati l'indennità si aggira intorno ai 5mila euro netti al mese, mentre il compenso dei presidenti di Camera e Senato sale fino a quota 16mila euro al mese.

Queste cifre vanno intese al netto di tutte le ritenute fiscali per l'Irpef, e dei contributi obbligatori che tutti i parlamentari versano, dall'assistenza sanitaria all'assegno di fine mandato che si ottiene al compimento dei 65 anni se si è stati in Parlamento almeno 5 anni. Considerando anche queste voci, lo stipendio lordo di un parlamentare "vola" oltre i 10mila euro al mese. Come spiegato sul sito della Camera, "dal 2005 l'importo dell'indennità è stato progressivamente ridotto o bloccato, per tenere conto dell'esigenza di contenimento delle spese dell'istituzione parlamentare". Senza queste riduzioni e sospensioni, l'indennità parlamentare, invece di circa 10mila euro lordi, sarebbe di oltre 16mila euro lordi al mese.

I rimborsi per i parlamentari

Le somme di cui stiamo parlando comprendono anche diversi rimborsi, tra cui il cosiddetto "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato": la somma in questione, fissata nel 2010 e mai più modificata, è pari a 3.690 euro al mese. Sarà valido fino al 31 dicembre 2024, quando probabilmente sarà riconfermato, come avvenuto finora. Il rimborso è per metà forfetario, cioè automatico, e per metà va invece giustificato con spese come collaboratori, consulenze, convegni ed eventi.

Senatori e deputati possono contare anche su un rimborso di 1.200 euro l'anno per le spese telefoniche e un "rimborso delle spese accessorie di viaggio" che va da 3.323 a 3.995 euro ogni tre mesi. Inoltre, i deputati hanno le tessere per circolare liberamente su treni, navi, aerei e altri mezzi, quindi quando si parla di "spese accessorie" si fa riferimento al viaggio dalla propria residenza alla stazione o all'aeroporto.

Invece, i presidenti delle Camere percepiscono un rimborso forfetario di 1.650 euro al mese che unisce le spese accessorie di viaggio e quelle telefoniche, a cui va aggiunto imborso spese per l'esercizio del mandato è di 4.180 euro al mese, di cui metà forfetario e metà da rendicontare. Oltre a questi rimborsi esiste la cosiddetta diaria, ossia il rimborso per le spese di soggiorno a Roma: l'importo è di circa 3.500 euro al mese, da cui vengono decurtati 200 euro al giorno per ogni assenza dalla Camera o dal Senato.

I presidenti di Camera e Senato, oltre ai rimborsi fin qui elencati, godono anche dell'indennità di ufficio, una parte di stipendio aggiuntiva che viene riconosciuta per il fatto di ricoprire quella particolare carica, che equivale a 4.223 euro netti al mese. Anche le cariche inferiori, come vicepresidenti e presidenti delle Commissioni, percepiscono un'indennità di carica, con importo minore rispetto a quello dei presidenti delle due Camere.