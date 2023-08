Stop a tetto stipendi Ponte sullo Stretto, l’opposizione insorge: "Mangiatoia a spese degli italiani"

Conclusa la partita della delega fiscale il governo si concentra sul decreto omnibus. Lunedì si terrà un Consiglio dei ministri, l’ultimo prima della pausa estiva, per approvare un testo composto da 34 articoli che servirà a dare risposte alla carenza di taxi nelle grandi città e al caro tariffe dei voli aerei. Tra le tante misure il provvedimento potrebbe contenere anche lo stop al tetto delle retribuzioni nelle società per il ponte sullo stretto di Messina e la fine dell’isolamento per i malati covid. Andiamo per ordine.

Decreto Omnibus, lunedì 7 agosto si riunisce il Cdm

Non solo taxi e caro voli nel decreto 'Asset e investimenti' all’attenzione del Cdm di lunedì 7 agosto ci sarà anche lo stop al tetto degli stipendi per i manager che si occuperanno della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e la fine dell’isolamento per i malati covid. Prevista nell’articolo 15 della bozza una deroga alle norme del 2016 che fissano un limite di 240mila euro per i compensi annuali dei membri del consiglio di amministrazione della società che dovrà costruire il Ponte, ma le opposizioni attaccano. Per Bonelli il cda senza tetto agli stipendi "è una vergogna", mentre per Riccardo Magi segretario di +Europa si tratta della "solita barzelletta italiana: opere su cui servirebbe una seria riflessione, nelle mani di questa destra si trasformano in una mangiatoia per Patrioti a spese gli italiani".

Nuove norme per i malati covid

In arrivo anche la fine dell’isolamento per i malati covid mentre negli altri paesi i numeri dei contagi aumentano. Per questo con molta probabilità verrà consigliata la vaccinazione ai fragili e agli anziani. Cadrà così, come preannunciato dal ministro Orazio Schillaci, anche l'ultima restrizione ancora in vigore contro il covid. "Finalmente si torna alla completa normalità", ha dichiarato l'infettivologo Matteo Bassetti, sottolineando che l'eliminazione dell'isolamento dei positivi "è una norma assolutamente vecchia e ormai superata, è un segno di buon senso, di ritorno alla completa normalità. Ci è voluto tanto, speriamo che succeda presto".

Il decreto Omnibus metterà mano anche alle norme per gli investimenti strategici, alla lotta al granchio blu e alla proroga della cassa integrazione straordinaria (cigs) per i lavoratori Alitalia.

