Gli "strani suoni" del parlamentare durante l'audizione di Cantone in commissione Antimafia

Le cronache "hot" del Parlamento si arricchiscono di un altro caso destinato a finire negli annali. Ultimamente, almeno su questo fronte, ci si annoiava un po' e si rievocava con un pizzico di nostalgia la scorsa legislatura, quando gli inequivocabili gemiti prodotti da due deputati (un leghista e una grillina...) durante una seduta notturna della commissione Bilancio che stava discutendo gli emendamenti della manovra finanziaria, rimbombarono per i corridoi di Montecitorio. Si racconta che i due fossero convinti, non si sa in base a quali valutazioni tecnico-libidinose, che le spesse pareti del palazzo che Innocenzo X commissionò al Bernini nel 1653, per donare una lussuosa residenza della famiglia Ludovisi, producessero un'insonorizzazione sufficiente a celare le loro effusioni.

Il microfono acceso e quegli "strani" suoni

A riportare un po' di sano gossip nei palazzi del potere ci ha pensato un deputato un po' sbadato, che durante l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone, che ha risposto ai quesiti sul presunto "dossieraggio" ad opera di Pasquale Striano, luogotenente delle Fiamme Gialle indagato per avere spiato illecitamente politici e vip, ha inavvertitamente lasciato il microfono del suo terminale acceso, mandando in onda dei suoni che all'orecchio malizioso di molti hanno richiamato un particolare momento di felicità che in alcuni casi può persino contribuire a generare nuova vita.

Imbarazzo e divertimento tra i presenti nella sede della commissione a Palazzo San Macuto e tra i parlamentari e i giornalisti collegati da fuori. Gli "strani" suoni hanno interrotto il deputato che stava esponendo la sua domanda "Forse abbiamo interrotto qualcosa di importante", ha detto tra i mugugni e le risa delle colleghe e dei colleghi. A cercare di riportare un po' di ordine ci ha pensato la presidente Chiara Colosimo, che senza scomporsi più di tanto ha comunicato: "C'è un audio acceso... da casa". La buona notizia è che l'audio acceso non era in sala. "Probabilmente è uno di destra che si è eccitato perché stanno massacrando la commissione antimafia", commenta divertito un deputato del Pd, ma per ora aleggia il mistero sul nome del parlamentare protagonista del fuorionda.

Un "indimenticabile" precedente

E a molti è tornato alla mente un fatto di qualche anno fa, anche in quel caso dovuto a una "piccola" svista tecnologica del parlamentare di un grande movimento di popolo. Lo sfortunato protagonista dell'epocale figuraccia, inviò sulla chat WhatsApp del suo partito - quella con deputati, senatori, dipendenti e assistenti - un video indirizzato a una donna con cui evidentemente condivideva momenti di intimità. La sua performance restò per diverse ore su quella chat, ricevendo un discreto numero di visualizzazioni. Ora, se vi siete divertiti, pensate che tutto questo è pagato anche con i vostri soldi.