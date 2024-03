Studente in visita fa il gesto della pistola a Meloni: bufera in Senato

Uno studente in visita al Senato ha fatto con le mani il gesto della pistola verso Giorgia Meloni durante l'intervento della presidente del Consiglio. Il fatto ha alzato un polverone e Meloni ha espresso la propria gratitudine per la solidarietà ricevuta dai parlamentari: "Mi colpisce che un gesto del genere in un'aula come questa avvenga nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi - ha detto Meloni - Un servitore dello Stato che ha pagato con la vita la disponibilità verso le istituzioni". Lo studente era del liceo scientifico Augusto Righi di Roma.

Cosa è successo al Senato: lo studente fa il gesto della pistola verso Meloni

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la discussione generale in Senato sulle comunicazioni di Meloni aveva fatto cenno all'episodio: "Mi corre l'obbligo di segnalare un gesto non proprio elegante, voglio essere light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma: da parte di uno studente ci sono state due dita e il pollice alzato verso la premier immediatamente represso da una delle insegnati che mi piace qui segnalare per condannarlo nella maniera più decisiva, anche se si tratta di un ragazzino".

La preside del liceo Righi di Roma: "Dispiaciuta e costernata"

"Un gesto molto grave'', nei confronti del ragazzo ''sarà preso un provvedimento disciplinare''. Lo ha detto all'Adnkronos la preside del liceo scientifico Augusto Righi di Roma Cinzia Giacomobono in merito al gesto della pistola indirizzato alla presidente Meloni fatto da uno studente del proprio istituto.

''Sono dispiaciuta e costernata, lo dico a nome di tutta la scuola. Non sono i valori della democrazia e del rispetto che noi cerchiamo di dare ai nostri studenti. Si può esprimere dissenso ma ci sono modi e luoghi opportuni per farlo. Un gesto che non era prevedibile e che io non mi sarei mai aspettata''.

Poi le scuse: il giovane studente che, dalla tribuna del pubblico del Senato, ha mimato il gesto della pistola verso Giorgia Meloni mentre la presidente del Consiglio teneva le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, si sarebbe scusato per l'accaduto con il senatore questore Gaetano Nastri.