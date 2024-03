Le donne israeliane stuprate due volte: "Prima da Hamas e poi dal negazionismo"

Mutande bianche a terra, colorate di rosso-sangue in ricordo delle ragazze rapite e tenute in ostaggio da Hamas: a 5 mesi dall'attentato terroristico del 7 ottobre scorso a Roma si è tenuta una manifestazione per non dimenticare quanto accaduto a tantissime donne israeliane. Stuprate, rapite, seviziate e uccise.

Alla manifestazione, promossa dall'associazione Setteottobre, hanno preso parte associazioni e protagoniste del mondo della cultura e delle istituzioni salite sul palco di piazza Sant'Apostoli alla vigilia delle manifestazioni dell'8 marzo. "Non si può restare in silenzio" l'appello unanime sottoscritto da più di 17mila persone, in cui si chiede alle organizzazioni internazionali di riconoscere che quanto è avvenuto il 7 ottobre in Israele è femminicidio e stupro di massa e crimine contro l'umanità.

Un evento contraddistinto dalla polemica con altre organizzazioni femministe che invece hanno marciato a Roma sotto le effigi del gruppo palestinese. "Vogliamo denunciare il negazionismo. Molte attiviste fanno la differenza, per alcuni gli stupri non sono tutti uguali. Noi no: anche le donne ebree sono donne e va ricordato quanto hanno subito. Non possiamo rimanere in silenzio" spiegano dal palco.

"Israele è l'unico luogo in Mediorinete dove le donne sono e possono essere libere, dove possono essere liberamente se stesse" e "oggi faccio una proposta: l'8 marzo è la festa delle donne ma nasce da una data luttuosa, da donne che sono morte in un incendio. Il 7 ottobre è una data luttuosa, che non possiamo dimenticare, è la data del primo femminicidio di massa" e quindi "proverò a fare in modo che il 7 ottobre diventi la data in cui si ricorda il primo femminicidio di massa. La giornata contro il femminicidio e gli stupri di guerra" ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella.

"Siamo qui per ricordare le vittime del femminicidio di massa commesso da Hamas il 7 ottobre. Vittime due volte: prima violentate, torturate, mutilate, poi uccise o prese in ostaggio. Ma siamo qui anche perché non dimentichiamo il silenzio vergognoso di organizzazioni umanitarie e parte del mondo femminista nazionale, sempre pronti a battersi per i diritti delle donne tranne che per quelli delle donne ebree e israeliane. Un silenzio e una indifferenza che indignano" ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione. "Quello che hanno fatto le bestie disumane di Hamas - ha aggiunto - è un avvertimento e una minaccia alla nostra civiltà: questo è quello che possiamo fare a tutte le donne. Ma qui denunciamo anche la condizione in cui si trovano le donne negli Stati del fondamentalismo islamico: le iraniane giustiziate per un ricciolo di capelli che esce dal velo; le afghane escluse da scuola e università; le madri e le bambine palestinesi di Gaza, usate come scudi umani da terroristi che non lottano per lo Stato palestinese, non vogliono la tregua, ma pensano solo a distruggere Israele. A chi parla di un possibile compromesso con loro, noi diciamo: non nel nostro nome. Noi - ha concluso Carfagna - staremo sempre da un'altra parte".

"La strage del 7 ottobre è un femminicidio di massa e come tale deve essere considerato" ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, nel suo intervento. "I corpi delle donne sono sempre bottino di guerra, purtroppo. Ma il 7 ottobre ha avuto un significato in più. Quelle violenze, quelle uccisioni, quelle mutilazioni sono state compiute contro quelle donne ebree e israeliane perché donne libere. Donne libere di scegliere come vestirsi, chi amare, quale musica ascoltare, ballare ad una festa. E questo è intollerabile per gli estremisti islamici. Massacrare quei corpi è stato un modo per cercare di umiliare Israele attraverso le donne di Israele, per la loro forza, la loro indipendenza, il loro coraggio. Chiediamo che quei fatti non siano solo singoli reati da accertare ma riconosciuti come un femminicidio di massa. Noi continueremo a combattere per i diritti di tutte le donne. Anche delle donne considerate oggetti e prive di diritto dagli estremisti islamici anche nei loro Paesi".

Alla manifestazione sono intervenuti: Flavia Fratello (giornalista de La7), Giovanna Reanda (direttrice di Radio Radicale), Rayhane Tabrizi (componente del Movimento Donna Vita Libertà), Ilaria Borletti (membro dell'Associazione 7 ottobre), Tiziana Della Rocca, Cinzia Bonfrisco (parlamentare europeo, Id), Lucetta Scaraffia (professoressa), Mariastella Gelmini (senatore, MIsto - Azione-Renew Europe), Eugenia Roccella (ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), Paola Concia (già deputata, attivista per i diritti LGBT), Simonetta Matone (deputato, Lega - Salvini Premier ), Tamar Herzig (docente presso la Tel Aviv University), Claudia Mancina (professoressa), Lia Levi (scrittrice e giornalista), Mara Carfagna (deputato, Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe), Maria Elena Boschi (deputato, Azione - ItaliaViva - RenewEurope), Noemi Di Segni (presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Bonnie Rose, Alessandra Tarquini (professoressa), Linda Laura Sabbadini (statistica sociale ed editorialista de La Stampa e de la Repubblica), Costanza Pera (direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Farid Kharini, Fiamma Nirenstein (giornalista, senior researcher of Jerusalem Center for Public Affairs), Cinzia Leoni (autrice), Barbara Castiglioni (antichista), Johanna Arbib, Anna Milangasca (docente universitaria), Ruth Dureghello (già presidente della Comunità Ebraica di Roma).