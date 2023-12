E ora cosa succede col Superbonus?

Il Superbonus 110 continua a tenere banco nel dibattito politico. Con lo scoccare del nuovo anno la misura finirà in soffitta, ma non si escludono colpi di scena e ripensamenti in zona Cesarini. Nella maggioranza c’è chi continua a sperare in una proroga, ma il Mef, almeno al momento, non sembra lasciare spiragli.

La premier Giorgia Meloni, dal canto suo, durante la replica nell’aula di Palazzo Madama, dove si è svolto il dibattito in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, ha usato parole durissime: "Mi stupisco che voi difendiate ancora il Supebonus – ha detto Meloni – che pesa come un macigno sui nostri conti pubblici e sottrae 20 miliardi di euro l'anno, soldi che si sarebbero potuti spendere per la sanità, i traporti. Il Superbonus è il più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando aziende e famiglie per bene in un mare di guai e che ora noi cerchiamo di risolvere. Qualcuno prima o poi dovrà fare i conti con la propria coscienza".

Nessuna proroga, almeno per ora

La premier ha nuovamente "bombardato" il provvedimento, come aveva già fatto durante il suo intervento alla Camera dei Deputati; in quell’occasione lo aveva definito "super-buffo", utilizzando un’espressione romanesca che sta per "debito". Inutili le pressioni – anche all’interno della stessa maggioranza – per una proroga che consenta ai condomini con i lavori in stato avanzato (il 70 per cento) di poterli portare a termine: il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, promette che la misura sarà inserita nel decreto Milleproroghe, un provvedimento che però dovrebbe essere calendarizzato i primi di febbraio, mentre lo stop al Superbonus è fissato per il 1 gennaio. Quella dei forzisti, insomma, ha tutta l’aria di una resa. L’impressione è che alla fine non ci sarà nessuna proroga.

L’attacco del Movimento 5 Stelle: "Da Meloni show deprimenti"

A replicare alle parole della presidente del Consiglio una nota dei senatori del partito di Giuseppe Conte. "Gli show di Meloni sul Superbonus 110% – si legge – sono deprimenti. Soprattutto perché mentre lei si sfiata in aula contro l'agevolazione, i senatori di Fdi lavorano sotto traccia per prolungare l'agevolazione. Meloni ormai è campionessa olimpica di parole rimangiate. In campagna elettorale la leader di Fdi si sgolava a difesa dell’agevolazione e annunciava perentoria che a sbloccare i crediti incagliati c'avrebbe pensato lei. Adesso parla a vanvera di super-buffo e di soldi buttati dalla finestra. Siamo alle comiche finali: la premier che stanzia 11,6 miliardi per un ponte, quello sullo Stretto, che non ha nemmeno un progetto esecutivo, oltretutto depauperando i fondi di coesione di Calabria e Sicilia, accusa di sperperi gli altri. Questo è cabarettismo purissimo. Qui di super-buffo c'è solo un presidente del Consiglio in balia degli eventi", concludono.

