La proroga al Superbonus blocca la manovra. Gli artigiani: "A rischio 25 mila cantieri"

È stallo. Nelle scorse ore erano circolate indiscrezioni su una possibilità di proroga del Superbonus che avrebbe permesso ai condomini con cantieri ancora aperti di portare a termine i lavori oltre la data del 1 gennaio, ma a bloccare tutto è stata una nota del Mef che ha ribadito il categorico stop: "Il ministero dell'Economia – si legge – esclude e smentisce qualsiasi ipotesi di proroga".

Caos in commissione Bilancio

Nel frattempo, in commissione Bilancio del Senato, Guido Liris (FdI), tra i relatori della manovra, annunciava un emendamento che darebbe la possibilità ad alcuni condomini con lavori in stato avanzato di poter arrivare ai primi dieci giorni di gennaio. Un testo di cui però non c'è traccia, così come non c'è traccia dell'atteso emendamento sulla rimodulazione dei fondi per il ponte sullo Stretto.

Un tira e molla all'interno della maggioranza che ha scatenato la reazione delle opposizioni, che per protesta hanno abbandonato i lavori "Sul Superbonus – spiega il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani – stiamo ancora discutendo perché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi".

Soldi che non ci sono. La manovra al risparmio predisposta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non contempla modifiche, i saldi dovranno rimanere invariati rispetto a quelli comunicati a Bruxelles. Sul Superbonus 110 per cento i partiti della maggioranza temono il caos e sul dilatamento dei tempi aleggia lo spettro dell'esercizio provvisorio. Per Giorgia Meloni sarebbe il disastro.

Misiani (PD): Uno spettacolo deprimente

"Abbiamo varato la manovra di bilancio per il 2024 a tempo di record, aveva proclamato trionfalmente la premier Meloni il 16 ottobre scorso, annunciando che i parlamentari di maggioranza non avrebbero presentato emendamenti per approvare la legge in Parlamento entro metà dicembre. Parole al vento. I senatori della maggioranza hanno rispettato il diktat di palazzo Chigi, accettando una compressione umiliante delle loro prerogative. Ma questa scelta, sconcertante e senza precedenti, è stata totalmente inutile. Siamo al 12 dicembre e la commissione bilancio del Senato non ha ancora esaminato niente". Lo scrive su X il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico .

"Dei quattro emendamenti annunciati dal governo – spiega Misiani – è ancora disperso quello sulle infrastrutture. Aleggia un emendamento dei relatori sul Superbonus, che il Mef avrebbe però stoppato. Un gran caos. La verità è che la legge di bilancio è pessima. Scritta sulla sabbia, di corto respiro, iniqua e inefficace. In una parola: indifendibile. La destra ne è consapevole e tenta di parlarne il meno possibile, riducendo al minimo anche la discussione parlamentare. Nel frattempo, litigano nelle segrete stanze per piantare qualche inutile bandierina. È uno spettacolo deprimente. Lontano anni luce dalla retorica grottesca del governo e della maggioranza".

Santillo (M5S): Una farsa oscena

"Il mattino ha l'oro in bocca nel Centrodestra", ironizza invece il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Agostino Santillo, che propone una cronistoria: "Ore 9.15, Forza Italia, mediante la deputata Mazzetti, ci dice che è pronta la proposta per una proroga di qualche mese del Superbonus 110 per cento per i condomini; Ore 10.50, il senatore di Fdi Liris, con rullo di tamburi, fa sapere al mondo che è allo studio un 'Sal straordinario'; Ore 11.18, il Mef smentisce subito ogni bramosia dei parlamentari di centrodestra su eventuali proroghe dell'agevolazione. Assistiamo in queste ore a un 'tiro alla fune' interno alla maggioranza che ha del grottesco. Sullo sfondo restano migliaia di cantieri aperti e decine di migliaia di imprese edilizie che rischiano di finire gambe all'aria. Siamo alla farsa più oscena".

Confartigianato e Cna: "A rischio 25 mila cantieri"

"È sicuramente positivo – spiegano Confartigianato e Cna in una nota congiunta – che nell'agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del Superbonus per gli interventi condominiali. "La modifica – continua la nota – deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz'altro non ne ha bisogno. Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110 per cento si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dall'1 gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte. Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose 'corse' per terminare i lavori. Andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall'aver realizzato, al 31 dicembre 2023, almeno il 60% dell'intervento globale. Solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110 per cento".

Le altre notizie di politica