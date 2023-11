Con la fine del Superbonus si bloccheranno decine di migliaia di cantieri

Il Superbonus è ormai al capolinea: gli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica del patrimonio immobiliare finiranno infatti il 31 dicembre di quest’anno. Una scelta dettata dagli ingenti costi della misura che fu introdotta dal seconfo governo Conte e che negli anni è stata pian piano smantellata. Il definitivo stop potrebbe però creare più di un problema. Secondo le associazioni di categoria, sono a rischio di moltissimi posti di lavoro e decine di migliaia di cantieri.

L’Ance: "Basta criminalizzare il bonus 110"

Nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra 2024, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha presentato una memoria in cui si chiede all’esecutivo una proroga: "In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus - si legge nel documento - è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile". Per l'Associazione un altro rischio concreto è che si aprano migliaia di contenziosi tra lo Stato e i condomìni che non riusciranno a portare a termine i lavori entro la scadenza.

Ad accompagnare il testo depositato, la dura presa di posizione della presidente Federica Brancaccio, intervenuta a Palazzo Madama: "Non possiamo accettare questa criminalizzazione del Superbonus - ha detto - che è riuscita addirittura a mettere i cittadini l’uno contro l’altro. E se la vicenda si chiuderà male, in futuro non ci sarà misura strutturale, per quanto meravigliosa, che potrà più essere usata. La perdita di fiducia sarà assoluta".

Secondo l’Ance, che si è fatta capofila di una ventina di sigle, una proroga al Superbonus eviterebbe anche una "corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti". Brancaccio ha poi disegnato un futuro non certo roseo per il settore. "Le modifiche intervenute sul Superbonus - ha spiegato ancora la presidente dell’Ance - avranno sicuramente un effetto negativo sui livelli produttivi del comparto della manutenzione. E il Pnrr, la cui attuazione registra ritardi, non sta contribuendo a compensare l'arresto delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici".

La sponda del Pd

A sostenere con forza la posizione delle associazioni dei costruttori c’è il Partito Democratico, che ha promosso un’assemblea a cui hanno preso parte tutti i soggetti che hanno lanciato l’appello per la proroga della misura. "Con le scadenze ormai in arrivo - ha dichiarato il senatore dem, Michele Fina - siamo di fronte ad una bomba innescata, economica e sociale. Senza una proroga avremo un gravissimo effetto domino che farebbe saltare molti cantieri, determinando la retrocessione da parte dei condomini delle somme già liquidate a titolo di stato avanzamento lavori nei mesi scorsi. È fondamentale poi lo sblocco dei crediti incagliati".

