Il Def senza cifre scatena le opposizioni: "Il governo non sa dove prendere i soldi"

Come da previsioni, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha presentato il Def in versione "light", ovvero senza la parte programmatica che anticipa le misure che vorrà mettere in campo il governo nella prossima manovra finanziaria. Come ha spiegato Cesare Treccarichi su queste pagine, a pesare sulla scelta del governo Meloni sarebbero stati l'enorme buco lasciato dal Superbonus e le incognite del nuovo Patto di Stabilità.

Il governo Meloni punta a trattare con i nuovi vertici Ue, che nasceranno dopo le elezioni di giugno, per allentare i vincoli di bilancio e ottenere le risorse necessarie a confermare le misure più importanti della scorsa manovra, come il taglio del cuneo fiscale e altre riduzioni delle tasse. La scelta concordata da Palazzo Chigi e da via Venti Settembre, potrebbe però non essere un unicum in Europa: "L'Ue - spiega un alto funzionario europeo - si trova in una situazione particolare di transizione, in attesa che entri in vigore il patto di stabilità riformato, che dovrebbe essere votato nella plenaria di aprile dal Parlamento Europeo". Insomma, in questa fase gli Stati membri possono decidere di non seguire le linee guida Ue nella redazione di Def e simili, poiché saranno chiamati allo sforzo di presentare nel prossimo settembre un piano di convergenza a medio termine, come previsto dal quadro riformato di governance economica che sta per entrare in vigore.

L'attacco del Movimento 5 Stelle: "Il governo non è in grado di programmare gli obiettivi"

Il Def "svuotato" ha però scatenato le proteste delle opposizioni, che accusa il governo di voler nascondere i conti in vista delle elezioni europee. "Ascoltando il ministro Giorgetti apprendiamo che quest'anno il Def di fatto non esiste. In sostanza il Governo Meloni: non è in grado di programmare i suoi obiettivi; non ha ancora capito bene come funziona il nuovo patto di stabilità, subìto da Germania e Francia; vuole come sempre comprare tempo, per provare ad annacquare i suoi fallimenti economici; ha verosimilmente sbagliato la classificazione del Superbonus e dei bonus edilizi, dopo che il ministro Giorgetti ha gestito in prima persona l'agevolazione per più di 3 anni". È quello che si legge in una nota i componenti M5S delle Commissioni bilancio e finanza di Camera e Senato.

Boccia (Pd): "Mancano all'appello 20 miliardi"

"La cosa che ci preoccupa - spiega invece il capogruppo Pd in Senato, Francesco Boccia - è che non c'è nessuna risposta sui 20 miliardi a tempo determinato che loro hanno deciso nella vecchia legge di bilancio di approvare: mi riferisco al cuneo fiscale, perché non c'è nel provvedimento uscito dal Consiglio dei ministri nessuna certezza sulla proroga, non dico di tre anni come chiediamo noi, ma nemmeno di un anno; non ci sono le coperture per la pseudo riforma fiscale che avevamo fatto, immagino non ci sia nulla sul canone Rai, non ci sia nulla sui crediti d'imposta. Dai nostri calcoli mancano 20 miliardi di proposte che l'anno scorso hanno approvato solo per un anno, cioè solo per il 2024. Siamo preoccupati perché purtroppo non essendoci più la Banca centrale europea che acquista titoli di Stato, l'indebitamento complessivo dovrà essere messo sul mercato: l'Italia è sempre meno credibile e il costo degli interessi è aumentato nonostante il tasso interesse si sia finalmente fermato".

Gli fa eco il responsabile economico dem, Antonio Misiani: "Il Def approvato dal governo - scrive sui social - è finto e inutile. I pochi, scarni numeri che filtrano confermano l'impressione che Meloni e Giorgetti non sanno che pesci pigliare e tengono nascoste le loro carte per tentare di scavallare indenni le elezioni europee. Il governo, in primo luogo, dovrebbe spiegare perché i conti nel 2023 sono andati completamente fuori controllo, con un deficit enormemente superiore rispetto alle previsioni iniziali e pesanti riflessi sul debito, che nei prossimi anni tornerà a crescere in rapporto al Pil. La colpa è del Superbonus, viene ripetuto come un mantra. Gli extra costi del 110 per cento sono sicuramente il fattore chiave. Nessuno però ci ha ancora spiegato perché, dopo il decreto di febbraio 2023, per un intero anno nulla di serio sia stato messo in campo per frenarne i costi".

Magi (+Europa): "Meloni e Giorgieti si fanno un selfie mentre assistono all'eclissi dell'economia"

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, la butta sull'astronomia: "Più che un Def - spiega - quello presentato oggi è il selfie che si sono scattati Meloni e Giorgetti mentre assistono all'eclissi dell'economia italiana. Un Def che non solo rivede al ribasso la crescita del Pil, ma che prevede un debito pubblico incontrollato senza alcuna misura per contenerlo. È vero, il Superbonus è stato un disastro per i conti pubblici ma non può essere l'alibi del governo: se la politica economica di Meloni e Giorgetti è solo dire che non possono fare nulla, allora alzino bandiera bianca e ammettano il loro fallimento", conclude.

Marattin (Iv): "Il governo non taglia le tasse"

Critico anche Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva in commissione Bilancio della Camera: "In politica ne avevamo viste tante - spiega - ma un governo che dice che 15 miliardi di tagli di tasse verranno mantenuti l’anno prossimo quando contemporaneamente presenta un Def che non lo fa, non ci era davvero mai capitato. Il governo a chiacchiere dice che prima o poi troverà 15 mld, forse in qualche scantinato dimenticato, chissà. Ma intanto presenta ai mercati una tabella ufficiale che vede il rapporto deficit/Pil ridursi di ben 7 decimali nel 2025. Senza ricordare che questo accade perché, non rinnovando i tagli, si alzano le tasse di 15 mld a milioni di italiani”, conclude.

Calandrini (Fdi): "Il Superbonus lascia un buco di 250 miliardi"

A difendere la scelta dell'esecutivo, il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio del Senato. "L'opposizione - spiega Calandrini - non dovrebbe strumentalizzare la necessità che ha il governo di essere prudente. Perché mentre lo fa omette di spiegare che a completare questo quadro c'è - ed è un fatto ormai confermato dai numeri - il grave disastro legato al Superbonus. Ci troviamo a lavorare in un contesto difficile, aggravato da un buco nelle casse dello Stato che potrebbe raggiungere i 250 miliardi di euro. Peraltro la mancanza delle stime programmatiche nel Def ha diversi precedenti e, anche in questa occasione, ci sono validi motivi che la giustificano".