Meloni svela i costi del Superbonus: ecco quanto costerà anche ai neonati. Poi l'affondo a Conte: "Quello sul Pil è il rimbalzo del gatto morto"

La presidente del consiglio Giorgia Meloni interviene su Rai 1 a "Porta a Porta" e non le manda a dire a Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 stelle è il bersaglio principale dei suoi affondi sullo sperpero dei fondi pubblici per i bonus edilizi. "Il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono costati quasi 200 miliardi. Una legge finanziaria vale tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Che cosa abbiamo fatto con queste risorse? Ristrutturato meno del 4% del patrimonio immobiliare, in prevalenza seconde case, con un costo di 135 euro su ogni cittadino, neonati compresi. Cosa abbiamo fatto con queste risorse? Ristrutturato meno del 4% del patrimonio italiano, prevalentemente seconde case. Cose ha detto che si è alzato il Pil, ma è il rimbalzo del gatto morto del 2021 sul 2020. Quel rimbalzo valeva i 200 miliardi che abbiamo compromesso? Abbiamo usato quelle risorse per ristrutturare prevalentemente seconde case, cioè di gente che prevalentemente se lo poteva permettere".

" E Conte lo conferma" rincara Meloni che ricorda: "A un certo punto ha detto: diversi esponenti di maggioranza hanno usato il Superbonus. Quindi noi abbiamo usato questi soldi per far ristrutturare casa ai parlamentari? Meno male che dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno".

Meloni torna anche sul cosiddetto condono Salvini anticipato oggi dal ministro delle infrastrutture, senza che la stessa premier fosse stata informata. "Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma ma non la conosco, non sono in grado esprimere giudizio. Ho letto il comunicato del ministero dei Trasporti che parla di sanare piccole difformità interne, cioè se hai alzato un tramezzo per fare due stanze dove ce ne era una. Se è questo parliamone, è ragionevole, ma non posso ragionevolmente commentare una norma che non ho letto".