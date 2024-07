Ceccardi ci ricasca: nuovo body shaming a Salis e Rackete, ma qualcosa va storto

Evidentemente la lezione delle elezioni europee non è bastata all'eurodeputata Susanna Ceccardi, "graziata" dalla scelta del generale Roberto Vannacci che non ha optato per il suo collegio elettorale permettendole di essere eletta al Parlamento Europeo a spese del collega Angelo Ciocca.

La "campagna comparativa" per le elezioni europee

Durante la campagna elettorale, Ceccardi si era "distinta" per una campagna comparativa "o me o loro", in cui era stata particolarmente attenta alla scelta delle foto delle avversarie politiche (Ilaria Salis e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein e la giornalista e candidata dem, Lucia Annunziata) scatenando le ire di molte donne che la avevano accusata di body shaming. Tra loro la giornalista Selvaggia Lucarelli, con cui la leghista era entrata in polemica.

"Tra bodyshaming, meme, slogan da boomer, frasi fesse sui disabili e islamofobia la campagna della Lega sembra una vecchia pagina di sesso droga e pastorizia. Susanna Ceccardi che poi si sente Miss Toscana mi fa morire", aveva scritto Lucarelli su Instagram. "Cosa c’entra il body shaming e cosa c’entra l’aspetto fisico? Io sono l’opposto di Ilaria Salis perché in 20 anni di politica non ho mai oltraggiato un pubblico ufficiale in una manifestazione e non sono mai stata indagata per tentato omicidio. Quanto a Elly Schlein, sono politicamente al suo opposto", aveva replicato Ceccardi.

Nei giorni seguenti, forse per cercare di smorzare le polemiche, sui profili social di Ceccardi era spuntata anche una card comparativa con Mimmo Lucano. Ironia della sorte, tutti i candidati menzionati dalla candidata del Carroccio sui suoi manifesti e sulle sue card sono stati eletti, mentre lei ha dovuto aspettare la decisione del generale campione di preferenze, vivendo comprensibilmente delle giornate di ansia.

Non paga dell'esperienza, a elezione acquisita ha proseguito con una comunicazione aggressiva: "In questi giorni al Parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi eletti e siccome tra loro c'è anche qualche personaggio poco raccomandabile, forse sarà bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale non si sa mai!". Chiaro, anche qui, il riferimento a Salis.

"Pronte per la Fashion Week"

Insomma, il "pericolo scansato" non ha minimamente scalfito l'eurodeputata leghista, che come Rocky Balboa incassa un sacco di botte (virtuali, per carità...) ma si rialza sempre senza arretrare di un millimetro. A dimostrare questa quasi invidiabile perseveranza, un post pubblicato il 17 luglio, dove commenta con un "Pronte per la Fashion Week" una foto con Ilaria Salis e Carola Rackete immortalate insieme durante una seduta dell'Europarlamento.

L'intento, in questo caso, sembra quello di schernire e sminuire le due colleghe per il loro abbigliamento, o forse per il taglio di capelli, o magari per i peli sulle gambe che l'ex capitana della Sea-Watch 3, per libera scelta, non si taglia. Anche in questa occasione, però, qualcosa è decisamente andato storto. Sotto il post di Ceccardi, infatti, i commenti degli ultras leghisti sono sommersi da centinaia di critiche. "Ma a parte insultare delle donne e fare delle passeggiate per i paesini, mi spieghi per cosa stai combattendo? No perché ancora non ho capito come tu abbia fatto a finire lì", scrive Alessandro.

"Salis ha preso 5 volte le tue preferenze per sedere in Europa - le ricorda un altro utente - prova a confrontarti nel merito invece di fare commenti bassi su altre donne. Adriana tuona: "Lei è veramente una donna vuota e piccola di contenuti. Come si permette di disprezzare altre donne? Si vergogni!!". Alessio la attacca non per l'abbigliamento ma per i titoli: "Detta da una diplomata ripescata per il seggio europeo, al cospetto di due laureate che hanno preso più voti di te... comunque non è una gara di bellezza, ma tu non lo capisci evidentemente. Ovviamente, come spesso accade, il social offre anche una buona dose di "contrappasso", con commenti sull'aspetto fisico di Susanna Ceccardi anche molto sgradevoli. Chissà se questa volta la leghista imparerà la lezione; se inizierà a parlare del suo lavoro e non dell'aspetto delle colleghe. A giudicare dai precedenti, non c'è da essere ottimisti.