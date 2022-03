"Ucraina viatico per tutti quelli che scappano dall'Africa"

È successo davvero. Ospite negli studi di Skytg24, l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha provato a porre - a modo suo - alcuni paletti all'accoglienza dei profughi che scappano dall'Ucraina. "Se c'è una donna africana che scappa dall'Ucraina va accolta oppure no? Oppure va lasciata sotto le bombe?", le ha chiesto il giornalista in studio. "Bisogna vedere se scappa davvero da lì, non è facile stabilirlo", ha risposto l'esponente del Carroccio.

"Ma come, arriva dal confine ucraino", è stata la replica del conduttore. "Allora si deve seguire un procedimento, altrimenti diventa un viatico per tutti quelli che scappano dall'Africa", ha chiosato Susanna Ceccardi. Il comodo viaggio di un migrante dall'Africa all'Ucraina per entrare nell'Unione europea e arrivare in Italia...

Immagini da Skytg24