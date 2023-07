Forza Italia senza Berlusconi: Tajani segretario e la lettera dei figli

A un mese dalla scomparsa del suo fondatore, Forza Italia riparte. Si è riunito oggi, 15 luglio, all'hotel Parco dei Principi di Roma il primo consiglio nazionale del partito dopo la morte di Silvio Berlusconi. Sul tavolo c'era l'affidamento della reggenza del partito, che è andata ufficialmente all’attuale coordinatore nazionale, il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, unico candidato. Tajani sarà a capo del partito pro tempore fino alla convocazione del prossimo congresso. La decisione era già stata anticipata nelle scorse ore. "Bisognava dare alla nostra comunità anche un elemento di continuità, quindi domani Tajani verrà eletto dal consiglio", aveva detto ieri Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

E oggi, al loro arrivo al vertice, la scelta è stata ribadita sia dalla ministra dell'università Anna Maria Bernini, che ha parlato di "sostegno unanime" per Tajani, che dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui "Tajani ha le caratteristiche e l'esperienza per garantire un futuro importante per Forza Italia". Anche Flavio Tosi ha sottolineato che "la scelta di Tajani è in assoluta continuità".

La riunione, iniziata intorno alle 10:40, si è aperta con un tributo in memoria di Berlusconi. Tajani ha poi letto una lettera che i figli dell'ex Cavaliere hanno inviato a Forza Italia: "Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro".

La nomina di Tajani leader di Forza Italia è avvenuta per alzata di mano. Il vicepremier ha commentato il nuovo ruolo evidenziando che "non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti". Prima della votazione, il vicepremier ha anche proposto di cambiare la parola "presidente", perché "non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al consiglio di modificare in ogni articolo che prevede la parola 'presidente' con la parola 'segretario nazionale' perché per noi c'è un solo presidente".

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta è stata approvata all'unanimità, come ha riferito in sala la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli. È stata approvata all'unanimità anche l'altra proposta, sostenuta da Antonio Tajani, di riconoscere ufficialmente il ruolo e il nome di Silvio Berlusconi nello statuto di Forza Italia. Così si è espresso il consiglio nazionale del partito. "Silvio Berlusconi è il nostro presente e il nostro futuro, perciò propongo al consiglio di modificare lo statuto aggiungendo nel frontespizio le parole 'Silvio Berlusconi presidente e fondatore", ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia.

E ora? In arrivo per Forza Italia c'è il prossimo congresso, il primo senza Berlusconi e il terzo nei 29 anni di vita del partito. Tajani ha assicurato che si riunirà prima delle elezioni europee di giugno 2024. Solo in quel momento potrebbero essere avanzate alternative a Tajani. A farlo intendere è stato anche il deputato Giorgio Mulè: "Vedremo se d'ora in avanti matureranno candidature interne a Forza Italia o di personaggi della società civile sui quali Berlusconi ha sempre puntato".