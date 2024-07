Crepe nella maggioranza, Tajani: "I Patrioti italiani sono ininfluenti". La replica: "Imbarazzante stare con Schlein"

Il voto che ha portato alla riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea apre uno scontro nella maggioranza del governo Meloni. Le stoccate sono arrivate dal vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che intervenendo a Tolfa all'evento "Anuman2024", ha parlato così della Lega: "I patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all'interno dei patrioti europei", ha detto. E non mancano delle provocazioni anche per Fratelli d'Italia. Ma la replica della Lega non si è fatta attendere.

Botta e risposta Tajani-Lega: crepe nella maggioranza del governo Meloni

"Qualcuno dice che abbiamo votato come Schlein e come i Verdi. Potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile. Come è puerile dire che abbiamo votato con la sinistra", precisa il segretario azzurro, riferendosi al voto contrario di Fratelli d'Italia alla riconferma di von der Leyen, come aveva annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Noi di Forza Italia staremo nella cabina di comando", ha poi aggiunto. Un'altra maggioranza ha eletto i vicepresidenti di Metsola. Sono stati eletti i vicepresidenti dei conservatori e, senza polemica, non sono stati eletti i vicepresidenti dei patrioti che ancora una volta si dimostrano ininfluenti", ha detto Tajani riferendosi al gruppo del parlamento europeo in cui è confluita la Lega.

"Il problema è che anche i patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all'interno dei patrioti europei. Il Ppe ha vinto, darà le linea e darà le carte", dice Tajani che conferma l'obbiettivo di arrivare al 20 per cento delle preferenze: "Se fisso un obiettivo lo raggiungo", perché lo spazio del centro "è riservato" per il partito fondato da Silvio Berlusconi. "Siamo l'unica forza del centrodestra che cresce".

E la replica della Lega non si è fatta attendere. "Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante - commentano fonti del Carroccio -. Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre".