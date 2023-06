Forza Italia riparte dopo la morte di Berlusconi: Tajani sarà presidente pro tempore

Dopo la morte di Silvio Berlusconi a casa Forza Italia serrano i tempi per la nomina di un presidente. L'imperativo è uno: compattare il partito. Ma il punto più importante è la transizione: come da statuto, di qui a pochi giorni si avvierà l'iter per la sostituzione - temporanea, al momento - di Silvio Berlusconi. Forza Italia per la prima volta dal 1994 a oggi avrà come presidente una figura diversa da quella del fondatore, defunto lunedì. La guida sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nominato presidente 'reggente'. Nomina arrivata dopo l'applicazione immediata dell'articolo 19 del regolamento interno al partito.

Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del vicepremier "non è contestabile" in quanto più alto in grado nominato da Berlusconi, e serve "continuità". In una conferenza stampa del 16 giugno sarà illustrata la road map per la riorganizzazione.

Il coordinatore nazionale viene considerato l'uomo giusto in questo momento per ripartire. Lo pensano un po' tutti, anche perché la "mission" si annuncia "impossible". In tanti l'hanno soprannominato non a caso il 'traghettatore'. Lo pensa innanzitutto la 'vecchia guardia', dall'ex ideologo Giuliano Urbani a Claudio Scajola, da Cesare Previt a Mario Valducci, uno dei cinque soci fondatori del partito, che all'Adnkronos propone di dare all'ex premier la ''presidenza onoraria'' e dice: ''Tajani va a benissimo come traghettatore ma la scelta del capo politico di Fi deve passare da un processo democratico".

Nell'immediato c'è il problema, infatti, di chi dovrà guidare Fi, orfano di Silvio. Statuto alla mano, ex articolo 19, per eleggere il 'conducator' bisognerà celebrare un Congresso nazionale (fino ad ora se ne contano solo due) e in attesa della convocazione del massimo organismo direttivo, servirà un altro passaggio: indire il Consiglio nazionale, previa riunione del Comitato di presidenza. Una procedura che si preannuncia lunga e complessa e rischia di andare alle calende greche, oltre le europee. Da qui l'esigenza di accelerare i tempi, anche per dare un segnale forte di vitalità e mettere sordina a tensioni correntizie, cercando di indicare subito Tajani, candidato naturale alla successione dell'ex premier, come presidente pro-tempore per gestire questa prima fase delicata.

Dunque, si avvia domani, alla presenza dei capigruppo di Camera e Senato Ronzulli e Barelli e il capo delegazione al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello il percorso che inizierà con il Consiglio nazionale e porterà al Congresso. Il Congresso nazionale - si legge in un passaggio dello statuto - è la più alta assise del Movimento, definisce e indirizza la linea politica di Forza Italia. I tempi del congresso sono da definire: e non è una variabile di poco conto. Resta da definire il ruolo di Marta Fascina che, prima della morte del leader forzista, aveva un forte potere.