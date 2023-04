Il ritorno di Talat Chaudhry, il candidato con il kalashnikov

Una fotografia pubblicata sui social con un kalashnikov tra le braccia lo aveva reso un personaggio controverso già nel 2018, quando venne eletto in uno dei consigli di quartiere della città nonostante il sindaco di Brescia Emilio Del Bono gli avesse chiesto un passo indietro. Adesso, a cinque anni di distanza, il 48enne ribattezzato il "candidato con il kalashnikov", mira a entrare nel consiglio comunale a Brescia. Il suo nome è infatti inserito nella lista civica 'Morelli x Castelletti - Brescia 2030' a sostegno di Laura Castelletti, vicesindaco di Brescia e candidata per la coalizione di centrosinistra.

Come avvenuto nel 2018, la sua nuova candidatura ha riportato alla luce lo scatto di Talat Chaudhry con gli abiti tradizionali del paese di origine e l'arma da guerra tra le braccia. Alle elezioni di cinque anni fa sembrava destinato all'esclusione, soprattutto per quella foto scattata durante il matrimonio del fratello, in Pakistan. Invece Chaudhry venne eletto, nonostante il polverone e l'invito del proprio il sindaco Emilio Del Bono a farsi da parte. Il "candidato con il kalashnikov" aveva fin da subito cercato di spegnere le polemiche su quella foto, sottolineando il contesto in cui era stata scattata e che non rappresentava alcun inno alla guerra, alla violenza o al terrorismo.