"L'ex Ilva di Taranto ha i giorni contati, 20mila famiglie senza stipendio"

Il futuro dell’ex-Ilva di Taranto è appeso a un filo. Mentre il governo continua a discutere con ArcerolMittal, la produzione è ormai ai minimi e lo spegnimento degli impianti, oltre a provocare rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischia di lasciare un enorme cadavere nelle mani di chi arriverà dopo il colosso franco-indiano e più in generale all’Italia, che vedrebbe tramontare l’ennesimo asset industriale strategico. Ne parla, a Today.it, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Quanto tempo resta all’ex-Iva?

"Molto poco, perché l’inadempienza di ArcerolMittal sulla manutenzione ha reso lo stabilimento pericoloso e a rischio chiusura. È una cosa che denunciamo da tempo ed è il motivo per il quale chiediamo al governo di fare presto. È necessario estromettere la società franco-indiana dalla gestione e andare velocemente a un commissariamento che porti alla cessione a una nuova cordata italiana".

Ma questa cordata italiana esiste o ancora è un'idea?

"Non lo sappiamo, quindi per ora è un’idea. Però in Italia ci sono imprenditori che si occupano dell’acciaio: noi pensiamo che il governo possa in qualche modo stimolare e agevolare un’operazione di questo tipo. Partiamo dal presupposto che l'acciaio è strategico per il nostro Paese".

"L’inadempienza di ArcerolMittal sulla manutenzione ha reso lo stabilimento pericoloso e a rischio chiusura". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Today.it

Il problema è quanto l’ex-Ilva oggi sia appetibile, soprattutto perché non è stato fatto tutto quello che andava fatto per la riconversione degli impianti.

"È il grande nodo da sciogliere. Bisogna fare delle scelte: è necessario trovare un piano industriale, capire se si va verso l'elettrico, decidere quale tipo di acciaio si produce, quanti milioni di tonnellate se ne produce e soprattutto procedere con i tanti impegni che sono stati assunti da ArcerolMittal e da chi li ha preceduti. Continuiamo a pensare che sia possibile lavorare in sicurezza, rispettare l'ambiente e produrre l’acciaio".

In questi giorni scendono in piazza i lavoratori dell’indotto e al loro fianco ci sono gli imprenditori. Se dovesse finire l’ex-Ilva, quanti posti di lavoro si perderebbero?

"Tra lo stabilimento e l’indotto noi consideriamo almeno 20 mila posti di lavoro, il che significa, per l'economia di Taranto, 20 mila famiglie che si ritroveremmo ad affrontare un problema drammatico".

Nel frattempo la trattativa tra azienda e governo va avanti, ma più passano i giorni e più il rischio della chiusura si fa concreto. Cosa chiedete?

"L’indecisione del governo è un grave errore. Noi pensiamo che ArcerolMittal non abbia rispettato gli impegni e vada estromessa subito. Pensiamo che abbia operato e stia operando una scelta strategica con l'intenzione di chiudere quel sito e di avvantaggiare gli altri siti produttivi in giro per il mondo. E questo sarebbe un grandissimo problema per l'industria manifatturiera italiana. Bisogna intervenire immediatamente".

Anche perché senza l'acciaio non si fanno neanche le infrastrutture che lo stesso governo promette, vedi il famoso ponte sullo Stretto…

"Proprio così. Oppure si fanno con tempi molto più lunghi e creando una dipendenza con altri Paesi. Il rischio è che in un futuro prossimo ci si trovi non solo con una dipendenza energetica ma anche di materie prime. Già oggi abbiamo una dipendenza fortissima sui microchip e sappiamo bene quali sono le conseguenze per la nostra industria automobilistica. Se questo dovesse accadere con l’acciaio, cioè a un’industria che rappresenta il 70 per cento del manifatturiero del nostro Paese, il problema sarebbe ancora più drammatico".

A proposito, di automotive, mentre a Taranto i riflettori sono puntati sull’ex-Ilva, al nord preoccupa il futuro degli stabilimenti di Stellantis. Anche lì il problema è legato in parte alla riconversione. Cosa pensate?

"Iniziamo a dire che non è un tema che riguarda solo il nostro Paese. Noi dobbiamo decidere come attuare la transizione energetica con investimenti mirati. Le grandi multinazionali i loro passi li hanno già fatti, quello che manca sono le scelte di politica energetica anche rispetto all’automotive. In altri Paesi come la Francia lo Stato si è mosso e ha messo le aziende nelle condizioni di continuare a produrre, in Italia il governo pensa a vendere pezzi importanti di asset statali, figuriamoci se mette mano su quelli privati per condizionarli. Questo è il problema".

In che modo dovrebbe agire il governo?

"Si parla tanto di aiuti alle imprese e di sgravi fiscali, ma dovremmo fare una prima selezione quali sgravi a quali auto. Perché altrimenti rischiamo di avvantaggiare paesi concorrenti, competitor. Per non parlare delle infrastrutture: se da Roma devo arrivare in Calabria con un’auto elettrica dove posso fermarmi per ricaricarla?".

Insomma, servono tanti soldi.

"Bisogna decidere, come hanno fatto altri Paesi, quali risorse destiniamo alla riconversione nel prossimo decennio: la Germania ha stanziato 200 miliardi di aiuti alle imprese, così tanti che la loro Corte dei Conti ha definito incostituzionale il trasferimento di ingenti risorse federali inizialmente stanziate per contrastare la pandemia del coronavirus al nuovo fondo per il contrasto ai cambiamenti climatici; la Francia ha messo sul tavolo 40 miliardi, la Spagna 20 miliardi. E noi?".