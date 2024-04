Tassa di successione e donazioni, ecco cosa cambia

Nuove regole su successione, donazione, tasse relative a bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali previsti dai servizi dell'Agenzia delle Entrate: è quanto prevede la bozza del decreto legislativo atteso in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento in questione prevede, tra le altre cose, che la dichiarazione della successione possa essere presentata in via telematica: la bozza del decreto sancisce nuove regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, una casistica abbastanza limitata.

Chi dispone il trust ed è residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, dovrà un'imposta che sarà calcolata in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, se invece, al contrario, se il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione. L'imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l'invio dell'avviso dell'Agenzia delle entrate.

Le modifiche sulle donazioni

Cambiano le regole anche sulle donazioni. Nella bozza è prevista infatti la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la opera fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi. Resta invece inalterata la disciplina delle liberalità, con un accertamento delle liberalità indirette che potrà essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. L'aliquota applicata sarà dell'8 per cento, mentre saranno escluse dalla tassazione le liberalità d'uso.