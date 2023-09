La tassa sugli extraprofitti delle banche, Meloni apre alle modifiche ma avverte: "Niente marcia indietro"

"Dopo un anno di governo sono in pace con la mia coscienza". Inizia da questa premessa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa a Cinque minuti e Porta a Porta su Raiuno.

Tanti i temi toccati dalla premier: dai migranti al ruolo dell'Italia nell'Ue passando per le riforme. Uno degli interventi decisi dal Governo, e rivendicato a più riprese in prima persona dalla stessa premier come una decisione "giusta", è la tassa sugli extraprofitti delle banche. Adesso Meloni apre a modifiche, ma a una condizione: "A parità di gettito". "Rivendico il provvedimento sulle banche, che continuo a pensare giusto. Lo rivendico, dopodiché, per carità, se ci sono correttivi da fare per me si possono valutare, ma non è una marcia indietro", ha detto Meloni. Subito dopo la precisazione: "Modifiche si possono fare a parità di gettito", che è "qualcosa di meno di tre miliardi".

L'annuncio della tassazione sugli extraprofitti delle banche era arrivato all'inizio di agosto, un po' ha sorpresa. Meloni si è assunta tutto il peso della decisione che non era piaciuta a tutti gli alleati, a iniziare da Forza Italia che ha da subito chiesto dei correttivi. Nelle ultime ore anche la Banca centrale europea si è schierata al fianco degli istituti italiani. Secondo un parere di Francoforte firmato dalla presidente Christine Lagarde, questa imposta metterebbe a rischio la capacità delle banche di attrarre investitori, ma anche i prestiti elargiti alle imprese. Inoltre, il fatto che sia retroattiva, "può alimentare la percezione di un quadro fiscale incerto e dar luogo a un ampio contenzioso, creando problemi di incertezza giuridica".

Meloni finora ha sempre fatto muro, quella nel salotto tv di Bruno Vespa è la prima apertura. Subito colta dal vicepremier, e timoniere di Forza Italia, Antonio Tajani. "Giusto chiedere alle banche un impegno concreto per aiutare l'Italia. Apprezzo le parole di Giorgia Meloni disponibile a correggere il testo del decreto sugli extra profitti per meglio tutelare risparmi e sistema economico nazionale. Pronti a dare il nostro contributo", scrive l'azzurro su X.

L'apertura di Meloni alle modifiche è arrivata giusto alla vigilia della scadenza della presentazione degli emendamenti (mezzogiorno di oggi 14 settembre). Adesso quindi il confronto è al Senato, dove sia Lega sia Forza Italia proporranno le loro modifiche.

La mia intervista di questa sera a “Cinque Minuti”, su Rai 1 pic.twitter.com/SZexSJbelW — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 13, 2023

Diversi però i punti toccati dalla premier. Come i migranti, inevitabile vista la situazione a Lampedusa dove gli arrivi si sono moltiplicati e ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine.

Commentando lo stop deciso dai governi francese e tedesco ai migranti in arrivo dall'Italia, Meloni ha chiarito: "La questione dei ricollocamenti è secondaria, cioè sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi. Il punto non è quindi come ci passiamo i migranti fra noi. L'unico modo per risolvere per tutti la questione è fermare i movimenti primari, cioè gli arrivi in Italia, e su questo continuo a lavorare. Vedo un cambio di mentalità, ma non vedo ancora risposte concrete".

