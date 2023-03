Telefonata Conte-Schlein, prove per una rinnovata alleanza

Si erano già sentiti via messaggio quando lei aveva vinto le primarie, diventando segretaria del Partito democratico. Ma ieri mattina Giuseppe Conte e Elly Schlein si sono sentiti a voce, in una telefonata dai contenuti politici. I due avrebbero parlato di come affrontare insieme alcune tematiche che li accomunano ed è una novità perché, con questo contatto, di fatto il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle tornano a parlarsi da quando Enrico Letta aveva reciso ogni legame. Ritorna così l’asse giallorosso, per un possibile germoglio di una futura, nuova e ritrovata alleanza.

Dunque ieri Conte e Schlein si sono parlati a fondo, toccando i temi su cui potrebbero fare una battaglia comune in Parlamento sui quali costruire una opposizione forte contro il governo di Giorgia Meloni. I due sicuramente si vedranno presto anche pubblicamente perché i due leader sono attesi a Firenze, per la manifestazione lanciata da Cgil, Cisl e Uil. Si ritroveranno insieme nella piazza dei sindacati, forse anche fianco a fianco.

Certo, non è ancora possibile dire che è tornata l’alleanza giallorossa ma è chiaro che i due si stanno studiando e si guardano con curiosità perché, come spiegato anche dai parlamentari del Movimento 5 Stelle direttamente su Today, i temi che li accomunano sono molti e, sull’invio delle armi all’Ucraina, i pentastellati sperano nella virata di Schlein.

Oltre a Conte poi, Schlein si confronterà con Stefano Bonaccini, probabilmente già sabato, sempre a Firenze. Poi deciderà i nuovi assetti del partito. Ieri nel Transatlantico della Camera, Schlein era circondata dai tanti colleghi di partito, fra cui Orlando e Zingaretti. Ma lei non è disponibile, almeno così avrebbe detto, a farsi cooptare dai capi delle correnti. Lei ha vinto presentandosi come elemento di rottura e non vuole tradire subito chi le ha dato fiducia.