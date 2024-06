Tessera elettorale: cosa fare se l'8-9 giugno 2024 non la trovi più oppure è esaurita

Conto alla rovescia per le elezioni europee e amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Il primo giorno le urne saranno aperte dalle 15 alle 23, mentre il secondo sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 23. Per le Europee le operazioni di scrutinio inizieranno dopo l'orario di chiusura dei seggi (ore 23 di domenica), mentre per le amministrative si partirà alle 14 del giorno successivo (lunedì 10 giugno).

Gli italiani sono chiamati a votare i nuovi rappresentanti all'Europarlamento. Ma 3.700 comuni scelgono anche il sindaco. I piemontesi votano anche per la Regione. Per esprimere la propria preferenza bisogna andare al seggio di riferimento con un documento di identità valido e la tessera elettorale. E se non ci si ritrova più la tessera, tra un cassetto e l'altro? Se ci si rende conto che tutti gli spazi (18) per i timbri elettorali sono già occupati e marchiati? Se la tessera a casa non vi è mai arrivata? Ecco tutte le cose da sapere.

Come chiedere la tessera elettorale

Bisogna andare all'ufficio elettorale del Comune in cui si è residenti: gli sportelli predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione sabato e domenica. E' possibile che ci sia un po' di coda da fare, ma si può andare all'ufficio anche nei normali orari apertura oggi, domani e venerdì, quando è probabile che sia molta meno gente in attesa rispetto a sabato e domenica. E' all'ultimo momento, infatti, che in molti o si rendono conto di non avere più la tessera. O al seggio stesso si rendono conto di aver esaurito gli slot sulla tessera (in questo caso bisognerà restituire la vecchia).

La procedura di rilascio è gratuita: bisogna soltanto presentarsi all’ufficio e attendere il proprio turno per ottenere la tessera nuova. Se si intende ritirarla personalmente, bisogna avere con sé un documento di identità in corso di validità, da mostrare ai dipendenti dell’ufficio pubblico. La legge però non vieta affatto il ritiro della tessera nuova anche tramite delegato: per farlo basta presentare una copia del documento d'identità (in corso di validità) anche di chi dovrà ricevere la tessera nuova, insieme alla delega e un modulo firmato dal richiedente stesso. Le stesse regole valgono anche per chi ha smarrito la tessera elettorale, che dovrà andare agli uffici elettorali soltanto con il documento d’identità.

Se vi siete trasferiti in un nuovo Comune dovete richiedere una nuova tessera elettorale, nel caso non vi sia mai stata recapitata a casa. E' infatti legata alla residenza. E se avete da poco compiuto 18 anni e l'8-9 giugno andrete a votare per la prima volta? In linea di massima, a tutti i 18enni la tessera viene spedita a casa e non risultano esserci quasi mai ritardi. Se così non fosse, anche i maggiorenni alla prima esperienza di voto possono andare all'ufficio elettorale e richiederla di persona fino all'ora di chiusura dei seggi, domenica sera.

L'atto sostitutivo

Ci sono anche Comuni che permettono di non recarsi all'ufficio elettorale. A Torino, ad esempio, da oggi 5 giugno per i cittadini iscritti nelle liste elettorali, sprovvisti della tessera elettorale per esaurimento degli spazi disponibili, sarà possibile stampare autonomamente il proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale, valido solo per la votazione di sabato 8 e domenica 9 giugno. L'attestato sostitutivo di tessera elettorale è in carta libera e non può essere richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare. Il servizio sarà disponibile fino alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024: è accessibile tramite SPID, CIEid, CNS (qui tutte le informazioni).