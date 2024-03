Test psicoattitudinali per i magistrati, il Governo ci prova ma è polemica

Arriva in Consiglio dei ministri uno dei provvedimenti più discussi in tema di giustizia: la norma volta a introdurre test psicoattitudinali per i magistrati. Era un vecchio pallino di Berlusconi e ora la discussione arriva in Cdm. La riunione è prevista per oggi 26 marzo. Il provvedimento arriva già con un corposo bagaglio di polemiche e proteste soprattutto da parte dell'Associazione nazionale magistrati. Non è il solo punto all'ordine del giorno e non è certo che i ministri trovino l'intesa. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Test psicoattitudinali per i futuri magistrati

La norma prevede l'introduzione di test psico attitudinali di accesso alla professione per i magistrati. Le prove sarebbero sostenute dopo lo scritto e l'orale e concorreranno quindi a stabilire "l'idoneità psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie" degli aspiranti magistrati.

La legge dovrebbe limitarsi a introdurre esclusivamente il principio dell'introduzione dei test attitudinali. I contenuti dei test e i responsabili della valutazione dovrebbero essere decisi dopo dal ministero della Giustizia e dal Csm.

Per l'Associazione nazionale dei magistrati, il governo "sta introducendo i test eludendo la volontà parlamentare e lo fa con una norma talmente generica che elude un altro principio che governa la giurisdizione, la riserva di legge". "Cosa sono questi test, a cosa servano, non ce lo ha spiegato nessuno: così diventa un proclama contro i magistrati, per far pensare che hanno bisogno di essere controllati dal punto di vista psichico o psichiatrico", attacca il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia.

Nella bozza di decreto che riguarda provvedimenti sull'ordinamento giudiziario ci sono anche altre misure che riguardano l'organizzazione degli uffici, il tema dei "fuori ruolo" e quella sul cosiddetto "fascicolo del magistrato", applicativo della riforma Cartabia. In quest'ultimo verrebbero raccolte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità, comprese eventuali gravi anomalie. Resta ancora aperta la questione della scelta di questi documenti, che secondo la bozza "saranno scelti a campione", anche se viene poi specificato nello stesso documento che "le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato nei rispettivi pareri hanno evidenziato l'opportunità che siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione". I soggetti legittimati ad accedere al fascicolo saranno "i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato".

Il Consiglio dei ministri di oggi 26 marzo 2024

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 26 marzo 2024 alle 17.30 a Palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: