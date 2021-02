Il testo del discorso di Draghi in Senato pubblicato sul web già alle 9.34

Mario Draghi è in Senato per chiedere la fiducia. Il testo del suo discorso, completo, dalla prima all'ultima parola, è stato pubblicato prima ancora che SuperMario terminasse di pronunciarlo da Stefano Ceccanti sul suo sito.

Il testo del discorso di Draghi in Senato pubblicato da Ceccanti

"Il prof Ceccanti sempre un passo avanti" commenta qualcuno. Ceccanti, pisano, classe 1961, è un costituzionalista e politico italiano. Già senatore dal 2008 al 2013, dal 2018 è deputato della Repubblica Italiana con il Partito Democratico. Il testo è stato pubblicato alle 9.34, quando Draghi aveva iniziato da poco a parlare a Palazzo Madama.



"Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia - ha iniziato Draghi - riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti. Ed è nel commosso ricordo di chi non c’è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari".

L'inizio del discorso in Senato

Un discorso molto articolato ma allo stesso tempo "breve", se paragonato a quello di alcuni suoi predecessori, quello con cui Draghi inizia la sua avventura politica.